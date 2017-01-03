כשנה לאחר שאיבדו את שתי בנותיהם באסון ההרעלה בשכונת גבעת מרדכי בבירה, שמעון ומיכל גרוס חובקים בשעה טובה בן נוסף. ההורים הגיעו הלילה לבית החולים שערי צדק בירושלים, ולאחר כמה שעות נולד התינוק כשהוא בריא ושלם. האב, שמעון גרוס, אישר את הפרטים בשיחה ל"כיכר השבת" (חרדים)
לרגל הכנסת ספר-תורה לזכרן של בנות משפחת גרוס שנהרגו באסון ההדברה, שיגרו גדולי התורה מכתב מרגש לבני המשפחה: "זכו והתקדש שם שמיים על ידם ונתעוררו הרבה לתשובה מחמתם". המכתב הוקרא בהפתעה על-ידי הרב ישראל קלרמן, ובני המשפחה דמעו מהתרגשות (חדשות חרדים, תיעוד)
אל בית משפחת בראון האבלים על בתם חיה זיסל הי"ד בת שלושה חודשים שנרצחה בפיגוע דריסה אכזרי בירושלים, הגיע לנחם הרב שמעון גרוס, שאיבד בשנה שעברה את שתי בנותיו באסון ההרעלה • בשיחה עם "כיכר השבת" הוא מתאר את הכאב, ההתמודדות הקושי וכיצד ניסה לנחם את ההורים (חרדים)
כחודשיים לאחר אסון ההדברה שפקד את ביתם בשכונת גבעת מרדכי בירושלים, שגבה את חייהן של האחיות יעל ואביגיל ע"ה, שבו שני האחים גרוס לחיידר "אחיעזר" והתקבלו בטקס מרגש בליווי שלמה כהן ותזמורתו של עמי כהן • השיא: שירת הילדים "כי קל מלך רופא נאמן ורחמן אתה" • צפו בתיעוד (בארץ)
שמעון ומיכל גרוס, שאיבדו לפני חודש באסון ההדברה את שתי בנותיהם יעל ואביגיל ע"ה שבו אתמול (חמישי) לביתם שבירושלים, איתם היו שני הבנים שהבריאו לחלוטין כנגד כל הסיכויים • בראיון מיוחד ומרגש לסיון רהב מאיר הם מספרים על האובדן והאבל, הנחמה שבהחלמת הבנים וההתמודדות של הבנים עם פטירת אחיותיהן, וגם, האם הגשת כתב האישום נגד המדביר מנחמת אותם? • צפו בראיון המיוחד (חרדים)
לאחר ששוחררו מבית החולים ועוררו התרגשות עצומה בקרב רבים, קיבלו ילדי משפחת גרוס שני זוגות אופניים חדשים. המתנה אורגנה על ידי צוות התכנית "זמן אוויר" אותה מגיש מנחם טוקר ברדיון "קול חי". האופניים ימתינו לשני האחים השוהים בחופשה עם הוריהם. שלומי כהן תיעד (חרדים, מעניין)
זמן קצר אחר שחרורם של ילדי משפחת גרוס, התייחסו הר' יעקב גרוס ורעייתו הסבא והסבתא של בני המשפחה לנס הגדול בשיחה עם אתר 'כיכר השבת'. הסבא: "עין אחת דומעת ועין שנייה שמחה, זה היום שקיווינו לו". הסבתא: "הרגשנו את התפילות, איך שהן מסייעות, עם ישראל הפעיל זכויות בשמיים, תודה" (חרדים)