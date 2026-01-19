כיכר השבת
היועמ"שית התירה את הרצועה - עדת הכלבים החילונית ליקקה את הדם • מעייריב

אסון ברוממה: 2 הרוגים ועשרות פצועים בפעוטון - הרקע בבדיקה | בהרב-מיארה תישן הלילה בשקט - דמם של החרדים הותר | שנאה חילונית וחולנית ברשת: כך מגיבים נאורי העם לטרגדיה | גנץ חושף: החרדים פנו אליי בהצעה לראשות ממשלה תמורת חוק הגיוס (מעייריב)

אסון ברוממה

2 הרוגים ועשרות פצועים. זהו סיכומו העגום של האירוע הקשה והנורא שהתרחש הבוקר בפעוטון פרטי בשכונת רוממה בבירה. נכון לשעת כתיבת השורות הללו - שעות רבות לאחר סיום האירוע ופינוי הזירה, לאף אחד אין מושג מה גרם לאסון הנורא ולפטירתם של שני תינוקות שלא טעמו טעם חטא. אם עווננו ענו בנו... רבו משובתנו לך חטאנו.

מי נתן ישראל למשיסה?

השעות הקשות שעברו על המגזר החרדי כולו גרמו לרבים לתהות - האם הכתובת לאסון לא הייתה על הקיר? האם אטימות ליבה החלול של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שבהינף יד גזרה על מגזר שלם לחפש פתרונות רעועים לפעוטות, לא גרמה בעקיפין לטרגדיה הנוראה? ואין מי שיענה באומץ על השאלה.

שנאה חילונית וחולנית

בשנים האחרונות התפוצצו פרשיות התעללות קשות בגני ילדים מ פ ו ק ח י ם במגזר החילוני. מעולם לא עלתה בדעתו של אף יהודי חרד לחדבר השם ללעוג או חלילה לשמוח לאיד. אבל כבר אמר אברהם אבינו ע"ה: "אם אין יראת אלוקים - והרגוני". אותם רוצחי מקלדת חשודים על שפיכות דמים - והלוא דמינו כבר הותר.

הדף הלבן של

יושב ראש מפלגת 'כחול לבן', חבר הכנסת בני גנץ, חשף בראיון לישי כהן אצלינו באתר כיכר השבת את הפגישה ביד מרדכי, בה הגיעו אליו - בשנה האחרונה - נציגים חרדים והציעו לו לעמוד בראשות הממשלה בתמורה להסכמות על חוק הגיוס. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

1
אתה מתלונן על שנאת חילונים וקורא להם כלבים? כותב שעדיין לא יודעים מה הסיבה אבל ממהר להאשים את היועמשית? זו טרגדיה נוראית. אל תרקוד על דמם להוסיף עוד שנאה. יש כבר מספיק. יהי זכרם ברוך
ישראלי

