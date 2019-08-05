'צוהר', ארגון שנותן כשרות עצמאית ועד כה לא קיבל אישור רשמי של הרבנות הראשית, קיבל היום את ההיתר לעסוק בכשרות ולהנפיק תעודות | אלא שבמכתב ששיגר לפני זמן קצר מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, הבהיר כי מדובר בהיתר שניתן בניגוד לחוק מכיוון שמועצת הרבנות לא אישרה את המהלך | כל הפרטים (חדשות)
ביממה בה שוב מחדש השמאל האנטי דתי את המתקפה על סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בעניין חדר המיון באשקלון, מפתיעים רבני צוהר בפסק הלכה ולפיו אין בעיה בפינוי הקברים. רשות העתיקות מיהרה להצטרף בהודעה כי אלו קברים של עובדי אלילים, ואין בעיה לפנותם (חדשות)