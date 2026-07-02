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האם 'צוהר' באמת קיבלו אישור רשמי? ההכרזה הדרמטית - ומכתב ההכחשה 

'צוהר', ארגון שנותן כשרות עצמאית ועד כה לא קיבל אישור רשמי של הרבנות הראשית, קיבל היום את ההיתר לעסוק בכשרות ולהנפיק תעודות | אלא שבמכתב ששיגר לפני זמן קצר מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, הבהיר כי מדובר בהיתר שניתן בניגוד לחוק מכיוון שמועצת הרבנות לא אישרה את המהלך | כל הפרטים (חדשות) 

בנין הרבנות הראשית לישראל (צילום: Google Street view)

מנכ"ל הרבנות הראשית מר יהודה כהן הנפיק היום (חמישי) רישיון רשמי לארגון 'צוהר' לעסוק בנושא הכשרות.

מדובר בהכרזה דרמטית המשנה את כללי המשחק, שכן עד כה נחשב הארגון לליברלי יחסית לכשרות הרבנות, ועוד יותר ביחס לבדצי"ם השונים.

אחרי שאתרי החדשות בישראל דיווחו על ההכרזה הדרמטית, הודיע המשרד לשירותי דת כי היא אינה בתוקף שכן מועצת הרבנות לא אישרה את מתן הכשרות לארגון.

לפי מסמך רשמי שנשלח על ידי מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, הנושא הובא לידיעתו לאחר שהונפקה תעודה המעניקה סמכות כגוף נותן כשרות עבור חברת יצהר פיקוח מזון בע"מ.

​במכתב שנשלח למשנה ליועץ המשפטי לממשלה וליועץ המשפטי של הרבנות הראשית, מובהר כי על פי חוק איסור הונאה בכשרות, מתן רישיון מותנה בכך שמועצת הרבנות הראשית לא תתנגד למהלך.

​מנכ"ל המשרד לשירותי דת ערך בירור עם הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן בר, ממנו עלה כי מועצת הרבנות או נשיא המועצה לא התבקשו לדון בנושא זה ואף לא הביעו את דעתם.

​במכתבו הצהיר המנכ"ל כי "משכך הם פני הדברים, הרי שאין תוקף לתעודה האמורה שניתנה ל 'צהר- פיקוח מזון בע"מ ' וכי לא ניתן לפעול על פיה."

​אבידן הוסיף והבהיר במכתב כי "סדר הדברים למתן תעודה אמור להתחיל באישור של מועצת הרבנות הראשית לישראל וככל שהיא הסכימה, ניתן לכתוב ולהסתמך בתעודה על תקן הכשרות של הרבנות, מה שלא קרה במקרה דנן. בהתאם לזאת, להבנתי אין תוקף לרישיון האמור שהוצאתו נעשתה שלא כדין."

​המשרד פנה באופן דחוף לעצור את הפצת האישור בקרב בעלי עסקים, לאחר שנתקבלו עשרות פניות מרחבי הארץ בבקשה לעשות שימוש מיידי בתעודה בניגוד לחוק.

​בסיום הפנייה דרש המנכ"ל מהגורמים המשפטיים לפעול באופן מיידי וכתב כי "אבקש מכם להנחות ולהודיע כי התעודה ניתנה שלא כדין וכי אין לה תוקף. כל זאת על מנת שלא ייעשו מעשים בשטח שיצריכו אותנו להתמודד עם עתירות וכד'."

הרבנות הראשיתארגון רבני צוהר

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