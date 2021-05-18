אדם אחד נהרג ושניים נפצעו באורח קשה מנפילת פצצת מרגמה באשכול, זאת לאחר שישראל קיבלה את ההסכם להפסקת אש עם ארגון הטרור חמאס. הפסקת האש נכנסה לתוקפה בשעה 19:00. למרות כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, הירי לעבר יישובי עוטף עזה נמשך גם לאחר מכן (חדשות)
דובר צה"ל התיר לפרסום כי חמישה חיילי צה"ל נהרגו מפגיעת פצצת המרגמה באשכול. חיילים נוספים שנפצעו באירוע הובהלו במסוקים לבתי החולים השונים בישראל, זאת תוך כדי ירי מסיבי של פצצות מרגמה מכיוון רצועת עזה אל עבר האזור (חדשות, צבא וביטחון)
8 בני אדם נפגעו מנפילת פצצת מרגמה באשכול. שלושה מהם נפגעו באורח קשה והיתר באורח בינוני וקל. הנפגעים חולצו מהמקום על ידי מסוקים תוך כדי ירי מסיבי של פצמ"רים אל האזור, והובהלו אל בתי חולים ברחבי הארץ. מוקדם יותר, פצוע בינוני מנפילת רקטה בקריית גת (חדשות)