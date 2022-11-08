אושיית הרשת אורית שוהם ראבד חשפה כי בעלה איציק זקוק לתרומת כליה ומחובר בימים אלה לדיאליזה | "תתפללו איתנו ועלינו שהשם יתן לנו כוח עד לרגע שבו נוכל לספר לכן שההמתנה הסתיימה וההשתלה הצליחה", היא ביקשה (ברנז'ה)
אישה כבת 67 שסבלה מאי ספיקת כליות חמורה הלכה לעולמה לפני כ-11 שנים בעת שאושפזה בבית החולים רמב"ם שבחיפה. אחיה והיורש היחידי שלה, תבע את המדינה – בעלת ביה"ח – בטענה שבוצע בה טיפול דיאליזה חודרני ללא הסכמה, וזכה לאחרונה ברבע מיליון שקל (משפט)
טיפול הדיאליזה שעבר מרן הרב עובדיה יוסף הסתיים בשלום • יו"ר ש"ס אריה דרעי מעדכן בשיחה עם "כיכר השבת" מבית החולים: "מקווים שהטיפול יעשה את שלו" • "ספרתי לרב את המבצע האדיר שעשיתם, העיניים שלו היו דומעות ואמר: 'כמה הם אוהבים אותי, אנא רחמו עלי ותמשיכו להתפלל'" (חדשות חרדים)
לאחר השתלת קוצב הלב ובעקבות אי השיפור בתפקוד הכליות, החליט הצוות הרפואי בבית החולים 'הדסה עין כרם' להכניס את מרן הגאון רבי עובדיה יוסף לטיפול דיאליזה שיימשך כשעה וחצי • שמחת בית השואבה של סיעת ש"ס בירושלים בוטלה • בשעה 17:00 עצרת זעקה ברחבת הכותל המערבי (חרדים, בארץ)
אהרן פאמפ, אברך בן 28, נשוי ואב לילדה, מנותח כעת למען מטרה אחת: הצלת נפש אחת מישראל ● אשתו, מלי פאמפ, עברה השתלת כליה לאחר המתנה מורטת עצבים. בעקבות הנס וההחלמה המופלאה, החליט אהרן לתרום כליה משלו ● "כמו תינוק שנולד מחדש", אומרת מלי ל"כיכר השבת" (חדשות)