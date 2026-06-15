אושיית הרשת חשפה: בעלי מחובר לדיאליזה, הוא זקוק להשתלת כליה

אושיית הרשת אורית שוהם ראבד חשפה היום כי בעלה איציק זקוק לתרומת כליה ומחובר בימים אלה לדיאליזה.

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות היא כתבה: "לפעמים מאחורי החיוך יש סיפור שלא רואים, אבל הגיע הזמן לשתף - איציק שלי מחובר לדיאליזה ומחכה לכליה שתשנה לו את החיים".

בהמשך דבריה ביקשה מהעוקבים שלה: "תתפללו איתנו ועלינו שהשם יתן לנו כוח עד לרגע שבו נוכל לספר לכן שההמתנה הסתיימה וההשתלה הצליחה ושהכל יהיה בבריאות ובשמחה, תודה למשפחה ולחברים שעוטפים אותנו ולהשם על הנסיון הלא פשוט הזה".

הציבור נקרא להתפלל לרפואת יצחק בן לאה בתוך שאר חולי עמו ישראל.