כיכר השבת
התפללו לרפואתו

אושיית הרשת חשפה: בעלי מחובר לדיאליזה, הוא זקוק להשתלת כליה

אושיית הרשת אורית שוהם ראבד חשפה כי בעלה איציק זקוק לתרומת כליה ומחובר בימים אלה לדיאליזה | "תתפללו איתנו ועלינו שהשם יתן לנו כוח עד לרגע שבו נוכל לספר לכן שההמתנה הסתיימה וההשתלה הצליחה", היא ביקשה (ברנז'ה)

אורית שוהם ראבד ובעלה איציק (צילום: מתוך אינסטגרם)

אושיית הרשת אורית שוהם ראבד חשפה היום כי בעלה איציק זקוק לתרומת כליה ומחובר בימים אלה לדיאליזה.

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות היא כתבה: "לפעמים מאחורי החיוך יש סיפור שלא רואים, אבל הגיע הזמן לשתף - איציק שלי מחובר לדיאליזה ומחכה לכליה שתשנה לו את החיים".

בהמשך דבריה ביקשה מהעוקבים שלה: "תתפללו איתנו ועלינו שהשם יתן לנו כוח עד לרגע שבו נוכל לספר לכן שההמתנה הסתיימה וההשתלה הצליחה ושהכל יהיה בבריאות ובשמחה, תודה למשפחה ולחברים שעוטפים אותנו ולהשם על הנסיון הלא פשוט הזה".

הציבור נקרא להתפלל לרפואת יצחק בן לאה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

תרומת כליההשתלת כליהדיאליזהאורית שוהם ראבד

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר