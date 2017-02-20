120 תושבי דרום-סודאן שהסתננו לישראל ייצאו הלילה בטיסה משדה התעופה נתב"ג בחזרה למדינת מוצאם, בשעות הצהריים הם הועלו על אוטובוסים בתל אביב ובערד בדרכם לשדה התעופה. בשלב זה ממתינים יותר מ-200 דרום סודאנים לשוב לארצם לאחר שחתמו על עזיבה מרצון, טיסה נוספת צפויה לצאת ככל הנראה כבר בימים הקרובים. ראש הממשלה אמר בפתח ישיבת הממשלה כי "אנחנו נעשה את זה בצורה מכובדת ואנושית ונתבטא בצורה מאופקת ואנושית"
רשות האוכלוסין וההגירה החלה הבוקר במבצע רחב היקף בעיר אילת ובאזור המרכז, נגד העובדים הזרים, עד שעות הצהריים נעצרו 55 זרים. סגן ראש הממשלה ושר הפנים אלי ישי, בירך על מבצע "חוזרים הביתה" שיצא לדרך היום. ואמר כי "אין מדובר על מבצע כנגד המסתננים, כי אם על מבצע לשימור זהותה של המדינה היהודית ציונית"