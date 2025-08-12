כיכר השבת
תוכנית ההגירה מתקדמת?

דרום סודן תקלוט פליטים מעזה? המגעים החשאיים נחשפים

דיווח: גורמים ישראלים דנים עם דרום סודן, על האפשרות ליישב בשטחה, חלק גדול מהתושבי רצועת עזה | גם אינדונזיה, לוב, אתיופיה ומדינה נוספת באפריקה,  מנהלת משא ומתן דומה עם בכירים ישראלים (מדיני)

מחנה הפליטים נוסייראת בעזה (צילום: Ali Hassan/Flash90)

על פי הדיווח הערב (שלישי) בסוכנות הידיעות AP, בישראל מנהלים משא ומתן עם דורם וסודן ומדינות נוספות, במטרה לממש את התוכנית לפינוי העזתים מהרצועה, ובכך לעודד הגירה מ.

עוד דווח כי בנוסף לכך, בישראל אף עורכים שיחות עם חמש מדינות נוספות, במטרה כי יסכימו לקלוט למדינתם את האוכלוסיה העזתית. בין המדינות איתם ניהלו בישראל מו"מ שכזה הם: אינדונזיה, לוב, אתיופיה ומדינה נוספת באפריקה, נזכיר כי רק בשבוע שעבר שר החוץ של סודן ביקר בישראל.

בנוסף דווח בסוכנות הידיעות, כי עדיין לא ידוע עד כמה השיחות שהתקיימו בנושא בין ישראל לדרום סודן יתקדמו, כשהם כותבים כי העברת העזתים מהרצועה לסודן - היא מעבר בין מצב קשה למצב יותר קשה - כאשר המצב בדרום סודן הוא כמעט אותו דבר כמו המצב בעזה.

צריך לומר, כי במידה ובדרום סודן יענו להצעה הישראלית, הקשרים בין המדינות יתפתחו לממדים נוספים, ולשיתופי פעולה חדשים.

