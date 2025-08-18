כיכר השבת
בשל מגפת הכולרה: ישראל תעניק סיוע הומניטרי דחוף לדרום סודאן

דרום סודאן נאבקת בימים אלו בהתפרצות מגפת כולרה, כשהיא נמצאת במחסור חמור במשאבים | לנוכח המשבר ההומניטרי הקשה, סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל במשרד החוץ - תעניק סיוע הומניטרי דחוף לאוכלוסיות נזקקות במדינה | לדברי שר החוץ, "ישראל עומדת לצד ידידותיה בשעתן הקשה" (מדיני)

(צילום: מרדכי גורדון, משרד החוץ)

דרום סודאן נאבקת בימים אלו בהתפרצות מגפת כולרה, כשהיא נמצאת במחסור חמור במשאבים. לנוכח המשבר ההומניטרי הקשה, בהנחיית שר החוץ גדעון סער, מש"ב - סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל במשרד החוץ - תעניק סיוע הומניטרי דחוף לאוכלוסיות נזקקות במדינה. לדברי שר החוץ, "ישראל עומדת לצד ידידותיה בשעתן הקשה".

על פי הודעת משרד החוץ, הסיוע יכלול ציוד רפואי חיוני לטיפול בחולים, אמצעים לטיהור מים, כפפות ומסכות פנים, כמו גם ערכות היגיינה מיוחדות למניעת כולרה. בנוסף, יסופקו חבילות מזון.

במבצע הסיוע, מש"ב תשתף פעולה עם ארגון ישראייד, ארגון-לא-ממשלתי ישראלי הפועל במדינה.

לאחרונה אירח שר החוץ גדעון סער בירושלים את שר החוץ של דרום סודאן Monday Semaya Kumba ודן עימו במשבר ההומניטרי בדרום סודאן, המחריף בשל הפליטים המגיעים בעקבות המלחמה בסודאן.

