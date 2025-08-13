לאחר הדיווחים אמש כי בישראל מנהלים משא ומתן עם דרום וסודן ומדינות נוספות, במטרה לממש את התוכנית לפינוי העזתים מהרצועה, ובכך לעודד הגירה מעזה, בדרום סודן מצננים את הדרמה.

משרד החוץ של דרום הוציא היום (רביעי) הבהרה ובה נכתב כי הם "דוחים לחלוטין את הטענות בתקשורת לפיהן ממשלת דרום סודאן בשיח עם ממשלת ישראל על יישוב מחדש של עזתים בשטחי המדינה. האמירות הללו לא משקפות את עמדתנו הרשמית".

עוד נכתב בהודעה כי "משרד החוץ דוחק בכלי התקשורת לנקוט במשנה זהירות ולאמת את המידע דרך הערוצים הרשמיים לפני הפרסום".

עוד דווח אמש כי בנוסף לכך, בישראל אף עורכים שיחות עם חמש מדינות נוספות, במטרה להביא אותם לקלוט את האוכלוסייה העזתית. המדינות איתם ניהלו בישראל מו"מ שכזה הם: אינדונזיה, לוב, אתיופיה ומדינה נוספת באפריקה. נזכיר כי רק בשבוע שעבר שר החוץ של סודן ביקר בישראל.

בנוסף דווח כי עדיין לא ידוע עד כמה השיחות שהתקיימו בנושא בין ישראל לדרום סודן - יתקדמו להבשלת ההליך, כשהם טוענים כי העברת העזתים מהרצועה לסודן - היא מעבר בין מצב קשה למצב יותר קשה - כאשר הם מציניים כי המצב בדרום סודן הוא כמעט אותו דבר כמו המצב בעזה.