המקובל הרב חיים כהן מגבעתיים, המוכר בשם "החלבן", ניצל אתמול מניסיון דקירה, על-ידי אחד המתפללים שטען כי הרב מסרב להסיר מעליו כישוף. פרקליטתו של החשוד, עו"ד סנדי אלמוגי, טענה אתמול בבית המשפט כי החשוד כופר לחלוטין בחשדות נגדו. אך בית המשפט החליט להאריך את מעצרו בשלושה ימים
בעקבות הוראת רבה של בני ברק, הגרמי"ל לנדא, על האבסת פרות החלב בשחת שאינה עשויה מדגנים, במחלבת ´החלבן´ עשו זאת ללא פקפוק * מנכ"ל המחלבה, יצחק פרידמן: "יש כאן שיקול כלכלי רב, אך החלטנו ללכת לקראת הצרכנים ולהמשיך לייצר חלב כשר לפסח למהדרין". כל הפרטים (יהדות)
הרב חיים כהן שליט"א, הידוע בשמו "החלבן" ונחשב לאחד מגדולי המקובלים - עשוי להיות מזומן לחקירות משטרה, זאת לאחר שהמשטרה הכניסה את שמו לרשימת עדי תביעה בפרשה פלילית של סחיטת הדיין הרב יעקב-יצחק קליין מבני-ברק, כך נודע ל"כיכר השבת". דיווח מיוחד ובלעדי (חדשות, חרדים)
כשברקע רועמים התותחים בגבול הצפון וכמה מערי הדרום נתונות למתקפת רקטות, נשמעים קולותיהם של גדולי ישראל המזהירים מפני מלחמה קשה הממשמשת ובאה. ´החלבן´ אמר שתפרוץ מלחמה, הרב ברלנד ציין את כ"ב אב כיום שבו היא תפרוץ, ומחבר לוח "דבר בעתו" מוכיח ממפת הכוכבים (יהדות)