בשבוע שעבר התקיימה בבני ברק הילולה לציון שש שנים לפטירתו של המקובל רבי חיים כהן זצוק"ל, הידוע בכינויו "החלבן". המעמד נערך על ידי כולל 'ימצא חיים' בראשות הרב גדעון רביוב, ברחוב הגר"א בעיר.

במהלך ההילולה נשאו דברים לזכרו ולכבודו של החלבן הקדוש: הגאון רבי דוד בצרי, זקן המקובלים. - האדמו"ר מסאסוב, הגאון רבי נעים גבאי והגאון רבי גדעון רביוב, ראש הכולל.

הסעודה התקיים באווירה מרוממת של חיזוק רוחני, תפילה ושירה, כאשר המשתתפים העלו זיכרונות ממורשתו של החלבן הקדוש ופעלו בקרב הציבור.

הרב חיים כהן זצוק"ל נודע כאחד המקובלים הבולטים בדורו, ופעל רבות להפצת תורת הקבלה והחסידות. הוא היה מקובל על רבים בציבור החרדי והדתי, ורבים פנו אליו לעצה ולברכה.

ההילולה השנתית מהווה הזדמנות לציבור הרחב להתחבר למורשתו הרוחנית ולהמשיך בדרכו.