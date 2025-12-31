כיכר השבת
"לא נמתין לפוליטיקאים"

בית שמש לא תפקיר את בחוריה: מאות התאספו בכינוס "אנשי חיל" נגד גזירת הגיוס

מאות תושבי בית שמש התכנסו השבוע לכינוס חירום נגד גזירת הגיוס | הרבנים הנואמים בדבריהם לא חסכו ביקורת חריפה כלפי מה שהוגדר כ"הפקרה והתעלמות מפלגתית", כשהם מבהירים כי הקהילות בשטח לא ימתינו להסכמות פוליטיות אלא יפעלו בנחישות להגנה על כל בחור ובחור | צפו בתיעוד ענק (חרדים)  

כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)

תחת הכותרת "אנשי חיל", התאספו השבוע מאות מתושבי העיר לכינוס חירום אדיר, נוכח גזירת הגיוס המרחפת מעל עולם התורה. המעמד, שנועד להוסיף "חיילים ללגיונו של מלך", הפך למפגן כוח רוחני של קהילות הקודש המסרבות להשלים עם המציאות הקשה.

במרכז המעמד עמדה ההכרזה החד-משמעית: הציבור בבית שמש יוצא למלחמת מצווה נגד ניסיונות הפגיעה בבחורי הישיבות. הנואמים בדבריהם לא חסכו ביקורת חריפה כלפי מה שהוגדר כ"הפקרה והתעלמות מפלגתית", כשהם מבהירים כי הקהילות בשטח לא ימתינו להסכמות פוליטיות אלא יפעלו בנחישות להגנה על כל בחור ובחור.

את שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם מנהיגי קהילות ורבני העיר. ראשון הנואמים היה הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, בנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר, ואב"ד החסידות בעיה"ק ירושלים, שעמד בדבריו על מסורת האבות והעמידה האיתנה ללא פשרות. אחריו נשא דברים הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין, ממנהיגי היישוב הישן, שעורר את הקהל למסירות נפש בעת הזאת.

הגאון רבי יהושע רוזנברג, רב קריית הרמ"א וחבר הבד"ץ העדה החרדית, נשא משא השקפתי נוקב, כשהוא משרטט את קווי המערכה בעיר בית שמש בפרט. את המעמד חתמו בדברי חיזוק האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים וכן הרה"צ רבי נפתלי צבי רוטנברג, רב בית המדרש קוסן בעיר.

במעמד הוחלט, כי בתקופה הקרובה יוקמו ועדות פעולה בכל שכונה ושכונה, במטרה לתת מענה לכל בחור ישיבה הנתקל בקשיים מול רשויות הגיוס, ולהבטיח שאף בחור לא יישאר לבדו במערכה.

כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
הרה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים נואם (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
הגרי"ד טורצ'ין נואם (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי יהושע רוזנברג נואם (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים נואם (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
הרה"ג ר' נפתלי צבי רוטנברג נואם (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
הרב מונדרר מקאסוב במעמד (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס נגד גזירת הגיוס בבית שמש (צילום: שמואל דריי)

