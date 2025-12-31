תחת הכותרת "אנשי חיל", התאספו השבוע מאות מתושבי העיר בית שמש לכינוס חירום אדיר, נוכח גזירת הגיוס המרחפת מעל עולם התורה. המעמד, שנועד להוסיף "חיילים ללגיונו של מלך", הפך למפגן כוח רוחני של קהילות הקודש המסרבות להשלים עם המציאות הקשה.

במרכז המעמד עמדה ההכרזה החד-משמעית: הציבור בבית שמש יוצא למלחמת מצווה נגד ניסיונות הפגיעה בבחורי הישיבות. הנואמים בדבריהם לא חסכו ביקורת חריפה כלפי מה שהוגדר כ"הפקרה והתעלמות מפלגתית", כשהם מבהירים כי הקהילות בשטח לא ימתינו להסכמות פוליטיות אלא יפעלו בנחישות להגנה על כל בחור ובחור.

את שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם מנהיגי קהילות ורבני העיר. ראשון הנואמים היה הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, בנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר, ואב"ד החסידות בעיה"ק ירושלים, שעמד בדבריו על מסורת האבות והעמידה האיתנה ללא פשרות. אחריו נשא דברים הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין, ממנהיגי היישוב הישן, שעורר את הקהל למסירות נפש בעת הזאת.

הגאון רבי יהושע רוזנברג, רב קריית הרמ"א וחבר הבד"ץ העדה החרדית, נשא משא השקפתי נוקב, כשהוא משרטט את קווי המערכה בעיר בית שמש בפרט. את המעמד חתמו בדברי חיזוק האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים וכן הרה"צ רבי נפתלי צבי רוטנברג, רב בית המדרש קוסן בעיר.

במעמד הוחלט, כי בתקופה הקרובה יוקמו ועדות פעולה בכל שכונה ושכונה, במטרה לתת מענה לכל בחור ישיבה הנתקל בקשיים מול רשויות הגיוס, ולהבטיח שאף בחור לא יישאר לבדו במערכה.