המחאות מול כלא 10 ( צילום: באדיבות המצלם )

בסוף שבוע שעבר פשטו כוחות גדולים של המשטרה הצבאית על ביתו של הבחור החשוב יאיר סעדה, מתלמידי ישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק, ועצרו אותו בגין אי התייצבות.

סעדה, ששהה בביתו בבאר שבע לאחר שלא חש בטוב, נגרר ממיטתו על ידי השוטרים כשהוא סובל מחום גבוה, וזאת בשעת לילה מאוחרת. המעצר, המוגדר בעולם הישיבות כ"עוון לימוד תורה", הגיע לאחר שהבחור נשמע להוראות גדולי הדור ולא התייצב בלשכות הגיוס. בעודו שוהה בין כותלי הכלא, זכה הבחור למכתב חיזוק מיוחד ומלא רגש ששיגר אליו הגאון רבי אליהו בנימין מאדאר, ראש בית ההוראה 'מים טהורים' וממקורביו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל.

הרה"ג ר' אליהו בנימין מאדאר עם הגר"מ מאזוז זצ"ל ( צילום: משה רבי )

בפתח המכתב, שנכתב בערב יום שני תחת הכותרת "בן פורת יוסף", פנה הרב לבחור בתארים של כבוד: "לכבוד הבחור היקר והנעלה, השקדן בתורה וביראת ה' טהורה... כה"ר ר' יאיר עמוס סעדה נר"ו, שלום וברכה וישע רב!".

הרב מאדאר ביקש לחזק את רוחו של הבחור על המאסר: "אשריך שנתפסת על דברי תורה! אשריך שעל היותך בן ישיבה נכלאת! כל צער ועגמת נפש שנגרמת לך כעת, מגדלת את שכרך הרבה מאוד".

בהמשך המכתב, מתייחס הרב למחשבות שעלולות לעלות אצל בחור צעיר במצב כזה: "אל דאגה, הסר מלבך תמיהות וטרדות. 'למה רק לי?', 'למה רק אותי?'. אין לנו עסק בנסתרות... עלינו לחזק את האמונה כי הוא יודע את הסיבה והטעם לכל דבר שקורה בעולם, והכל בגזירת עליון".

הרב הוסיף והשווה את מעצרו של הבחור למאסרו של יוסף הצדיק במצרים, וציין כי דווקא מהבור צמחה הישועה: "צא וראה מה אירע ליוסף הצדיק... נשלח לבור שנה אחרי שנה, ובסופו של דבר הכל היה לטובתו ומשם עלה לגדולה. מבירא עמיקתא לאיגרא רמא".

את המכתב חתם הרב בברכה: "היה חזק באמונתך, ביראתך ובתורתך. שום רוחות ומשברים בעולם לא יזיזו אותך... עם ישראל שמח בך שאתה בן אהוב ונחמד לאבינו שבשמים".

מכתב החיזוק שנשלח לבחור בכלא ( צילום: מים טהורים )

כזכור, יממה לאחר המעצר נערכה עצרת תפילה המונית וסליחות מול שערי כלא 10, בראשות הגאון הצדיק רבי צמח מאזוז ורבני הישיבה, בהשתתפות מאות תלמידים שהגיעו לזעוק ולחזק את חברם לישיבה.

עצרת התפילה של 'כסא רחמים' מול שערי כלא 10 ( צילום: באדיבות המצלם )

בדברים שנשא ראש הישיבה הגר"צ מאזוז בפני הבחורים, לפני העצרת את מטרתה: "מעולם לא האמנתי בהפגנות או בהפרות סדר", אמר הגר"צ מאזוז, "המטרה היא לקיים עצרת תפילה שתחזק את הבחור שנעצר ואת בחורי הישיבה כולם בעת הזו".

העצרת נפתחה באמירת סליחות ברוב עם, כשלאחר מכן נאמרו פרקי תהילים מפי ראש הישיבה ורבני הישיבה. בסיום המעמד נאמרה תפילה מיוחדת לשחרורו המהיר של הבחור.

בעצרת השתתפו רבני הישיבה וביניהם: הגאון רבי דוד עידאן, ראב"ד 'משפט וצדק' וראש כולל 'תורת משה אמת'; המשגיח הגאון רבי מיכאל סגרון; הגאון רבי מצליח חי מאזוז; וחתנו של ראש הישיבה, הגאון רבי לירן ישי, מרא דאתרא הרצליה פיתוח.

בהיכלי התורה ובקרב תלמידי הישיבה קוראים לציבור להרבות בתפילה לשחרורו המהיר של הבחור יאיר עמוס בן רויטל, שיזכה לחזור לספסל הלימודים.