הסימונים החריגים על מטוסי הקרב האמריקאים מגלים את הפעילות שלהם | דוקטור לקבלת החלטות מסביר את הסיבה לכך שטראמפ התקפל ולמה אנחנו צפויים למלחמה עם טורקיה | מדריך הישרדות: מה עושים אם בת יענה עצבנית מחליטה להסתער עליכם? | עזה החריבה – מבט מהחלל (דבר ראשון)
בית המשפט העליון השמרן של מדינת אריזונה קבע כי חוק איסור הפלות במדינה משנת 1864 עדיין בתוקפו עד שיחוקק חוק אחר | המשמעות: איסור הפלות מוחלט וטוטלי למעט במקרה של "פיקוח נפש" לאם | השמאל במדינה זועם, הפרקליטות הודיעה: לא נאכוף את החוק (בעולם)
באגודת 'אפרת' שמו להם למטרה לתת לנשים את הבחירה להמשיך בהיריון ולסייע להן בתקופה קשה זו. הסיוע הוא נפשי וחומרי * ראיון אישי ומרתק עם הגברת רותי תדהר, עובדת סוציאלית, עומדת בראש מערך של מאות מתנדבות, שנלחמות יום יום למען החיים (תשע"ז)
לקראת שבת פרשת 'שמות', מפרסמים היום הרבנים הראשיים לישראל מכתב מיוחד ומחזקים את המאבק בהפלות. "הרוב המכריע של ההפלות אסורות באיסור חמור, משום שאין בהם משום פיקוח נפש לאם, מועצת הרה"ר הביעה זעזוע מן הנתונים המחרידים הללו, המצביעים על כך שמדובר במגיפה של ממש ובאובדן עשרות אלפי נפשות יהודיות בכל שנה ושנה". (חדשות, חרדים)
המקובל רבי יעקב עדס מזהיר מפני הפלות, באמצעות פסוק מפרשת השבוע: "עם הרציחה של הילד, משהו גם בהורים נרצח בנשמה. להפלות יש כוח מיוחד שלילי לסלק שכינה מעם ישראל", פתח הרב. "יש פסוק בפרשת נח, בפרק ט פסוק ו': שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם"
ניצחון לעמותה לעידוד הילודה - אגודת ´אפרת´: במסגרת פשרה עם רשות השידור והנהלת הרשות השניה באשר לנוסח התשדירים, יחלו כעת מחדש תשדירי האגודה כנגד ההפלות, וזאת לאחר שהופסקו לפני כשנה בהוראת רשות השידור והרשות השנייה ● יו"ר עמותת אפרת, ד"ר אלי שוסהיים: "בג"צ קבע שלא ניתן למנוע את פעילותה של אגודת ´אפרת´ (בארץ)
סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן, נכח אתמול בדיון שעסק בהצעת חוק למניעת הפלות בגיל מאוחר. ליצמן לא יכל להשתתף בהצבעה משום שאינו שר, ובדיון הוא נזף בעובדת משרד הבריאות שהציגה עמדה הפוכה משלו. השרים הגיבו בזעם: "חשוב לזכור שהוא רק סגן שר, ושר הבריאות הוא ראש הממשלה" (ארץ)