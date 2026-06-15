שבוע טוב וברוכים הנמצאים בתוכנית "דבר ראשון" עם משה מנס והיום בעוד תוכנית גדושה בתובנות וסיפורים מרתקים:

הסודות שעל גוף המטוס האמריקאי: מה באמת קרה בשמי איראן? נחשוף את הסימונים החריגים על מטוסי הקרב האמריקאים שחזרו מהתקיפות, נספר על מבצע חילוץ נועז ורווי אש בשטח האויב, ונביא את תשובתו המפתיעה של טייס ה-F-16 הישראלי לשאלתו של משה מנס: למה אצלנו לא מסמנים הפלות על המטוסים?

הדוקטור שצדק פעמיים חוזר בשלישית: ד"ר כפיר תשובה, מומחה לתורת המשחקים, מגיע לאולפן כדי לפצח את חידת דונלד טראמפ. האם נשיא ארה"ב הרם ידיים מול האיראנים בהסכם ה-60 יום? מי מוביל במחצית של המונדיאל המדיני, ואיך כל זה קשור לגבולות שאתם מציבים לילדים שלכם בבית? (בונוס: האזהרה המדאיגה של הדוקטור מפני המדינה הבאה שעומדת לאתגר אותנו).

עזה החריבה – מבט מהחלל: מניר עוז ועד קו המים – נצא לסיור לווייני מטורף דרך תמונות של "גוגל ארץ". האם המלחמה באמת תסתיים עם "נוף לים"? תמונות שחובה לראות.

הקונטיינר שפתח את סודות האוקיינוס: הסיפור המרתק על המכולה שנפלה ללב ים, ואיך דווקא התאונה הזו לימדה את המדענים הגדולים בעולם את הסודות הכמוסים ביותר של גלי הים. בסרטון מיוחד של היוצר אוראל אסיב - היסטוריז.

כשהבת יענה מחליטה לתקוף: שכחו מכל מה שידעתם על זה שהן תוקעות את הראש בחול. מה עושים אם בת יענה עצבנית מחליטה להסתער עליכם? מדריך הישרדות שימושי במיוחד.

ואיל שני מרביץ תורה ב'דתילישס': הצצה בלעדית לשיעור הסוער והמיוחד שהנחיל השף המפורסם למנהלי מותג הקולינריה החרדי, יוסי אטינגר ואלי הלמן, ממש בלב מסעדת "דבורה" הכשרה בתל אביב.