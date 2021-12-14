ברוך דיין האמת: מעיה"ק ירושלים נגדעה הבוקר דמות הוד קדומים, הגאון החסיד רבי טוביה בלוי זצ"ל, רבה של קהילת חב"ד בנווה יעקב וממקימי מוסדות החינוך בירושלים • הוגה הדעות המעמיק, סופר המלך, ומי שזכה לקירוב נדיר מהרבי מליובאוויטש זצ"ל • שלושה שבועות בלבד לאחר פטירת רעייתו הרבנית ע"ה: בחייהם ובמותם לא נפרדו • פרופיל לדמותו היוקדת (דיין האמת)
רבה של קהילת חב"ד בנווה יעקב קורא לחברים החב"דיים בגוף הבוחר לתמוך ברבנים שפירא ואליהו. הנימוק: "שניהם המועמדים היחידים ששום מתנגד לא יצביע להם". במכתבו, הזכיר הרב בלוי את פועלם של הרבנים הראשיים לישראל לשעבר: "צמד הרבנים הגר"א הכהן שפירא והגר"מ אליהו זצ"ל היו יוצאי דופן ומיוחדים"
הבחירות לכנסת ה-19 מתקרבות, המערכת הפוליטית כמרקחה, וחסידות חב"ד גוברת הדילמה לאיזו מפלגה להצביע. מנחם כהן, עורך אתר חב"ד און ליין, מנתח בשיחה עם "כיכר השבת" את הדילמות ומסביר למה חסידי חב"ד לא יצביעו לש"ס בגלל שובו של אריה דרעי להנהגת התנועה. פולמוס (חרדים)
תתפלאו, אבל בחסידות חב"ד שהותקפה בעבר על ידי אנשי דגל התורה, יש כאלה שמתכוונים להצביע למפלגה. לדבריהם: "דגל של היום היא לא דגל של פעם. הפלג שממשיך את מסורת הפילוג ההיא נחשב כיום לשולי עד שהוא נאלץ להאבק על מקומו בתנועה. הגראי"ל שטיינמן שליט"א נפגש עם רבנים חסידי חב"ד, כמו הרבה מגדולי ישראל הליטאיים בעבר, ובהחלט אני רואה שנכון לחזק את כוחה של הרשימה המאוחדת" אומר הרב טוביה בלוי ל'כיכר השבת' • מיוחד
השינויים שחלים במוקדי הכוח הליטאיים מעוררים עניין רב: האם השינויים הם מנהליים בלבד או שרוח חדשה תחל לנשוב במחוזות הציבוריות החרדית. בחסידות חב"ד, אחד היעדים העיקריים להתקפות של "יתד נאמן" זה שנים רבות, תמהים האם אכן יבוא השינוי המיוחל. מיוחד (חדשות, חרדים)
"כיכר השבת" חושף בלעדית קטע וידאו מתוך המפגש המפתיע בין נציג סלונים ונציג חב"ד עם הרב יעקב יוסף - העומד מאחורי יואב ללום. בוידאו, ניתן לראות איך כמעט "פרשת עמנואל" יורדת מסדר היום, לאחר הצעה מקורית של הרב יוסף - מה שלבסוף לא קרה. בוידאו, הרב יוסף מוסר את גרסתו. מרתק. צפו (חרדים)
לבקשת חסידות סלונים, נפגש הרב טוביה בלוי, מעסקני חב"ד הבולטים ומנהל סמינר לבנות, עם הרב יעקב יוסף - מי שעומד מאחורי פעילותו של יואב ללום. הרב בלוי ניסה לדבר על ליבו של הרב יוסף שגובה הלהבות בסוגיית עמנואל תונמך. הרב יוסף השיב: "זו מלחמת קודש, מלחמת מצווה". כל הפרטים (חרדים)