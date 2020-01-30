המונים, ובראשם רבנים וראשי ישיבות, עלו בשבוע האחרון למעונו של הגאון רבי יהושע ארנברג, ראש ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה, לנחמו באבלו הכבד על פטירת רעייתו הרבנית מרת שושנה יפה ארנברג ע"ה | המנוחה, שמסרה נפשה למען הקמת עולמה של תורה בחדרה, נזדככה בייסורים קשים ונפטרה בגיל 70 (חרדים)
בצל הפילוג הליטאי והסערה שהתחוללה בחודשים האחרונים בישיבת "כנסת יצחק" בחדרה, השתתפו אמש (מוצאי שבת) מאות מבוגרי הישיבה בשיעורו התורני של ראש הישיבה הגאון רבי יהושע ארנברג שהתקיים בהיכל ישיבת "בית מאיר" בבני-ברק • לאחר המעמד הגיע הרב ארנברג לביקור חג בביתו של הגר"צ רוטברג ראש ישיבת בית מאיר ושוחח עמו בדברי תורה • צפו בתמונות מהשיעור והביקור.
במהלך זמן החורף עורר הפילוג בישיבת "כנסת יצחק" בחדרה סערה גדולה בעולם הישיבות ובפרט בציבור החרדי על רקע המחלוקת הקשה בעולם הליטאי. ראש הישיבה הגר"י ארנברג התייחס לנושא בפורים ובין היתר אמר כי "משמע מהמגילה שאם לא היה 'עץ' הגזירה לא הייתה מתבטלת". האזינו לדברים (חרדים)
מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן, החליט היום על הקמת ישיבה חדשה עבור תלמידי הישיבה המיתולוגית 'חדרה' בה שררו בחודשים האחרונים מאבקים של ממש בשל הקרע הליטאי והשתייכותו של המשגיח במקום לפלג הירושלמי. הישיבה עליה החליט הגראי"ל תוקם כפי הנראה בכפר סבא (חרדים)
ראש ישיבת "כנסת יצחק" בחדרה, הגאון רבי יהושע ארנברג, התייחס בשיחה מיוחדת לוויכוחים בישיבה ואמר: "אנשי דמים ניסו לפלג את הישיבה וברוך השם לא עלתה בידם". ראש הישיבה הוסיף כי במשך שנה וחצי הם נרדפים והבהיר כי לבחורי ישיבות לא נוגע מי זה גדול הדור ומי שלא מתאים לו - שיעזוב (חרדים)