הרמטכ"ל סייר ביהודה ושומרון ושוחח על יום שיש הראשון של הרמאדן, שעבר יחסית בהצלחה, לדבריו: "אנחנו יותר דרוכים בחודש הזה. באמת להיות מאוד עירניים, מאוד קפדנים, עם אבטחה מאוד טובה" | צפו בדבריו
"אל תקשיבו לקיצוניים שמנסים להסית ולפגוע בנו. כן, נפעל ביד קשה מול מי שינסו לעורר פרובוקציות. נסכל כל פיגוע טרור. לא נאפשר לחמאס לחלל את בתי התפילה", קרא היום השר גנץ לאזרחים המוסלמים בישראל • צפו
ראש האופוזיציה לפיד שתקף באורח קבע את ממשלת נתניהו בנאומיו ביום שני, בחר השבוע דווקא לחלק עצות ואמר: "בעוד חודש וכמה ימים, מתחיל הרמדאן. אני רואה חובה לעצמי להזהיר את הממשלה. המדינה לא מוכנה לזה. אין היערכות. אין תוכנית. לא התקיימו דיונים מבצעיים ומדיניים ברמה נאותה. אנחנו בדרך לאסון. לעוד אסון" | צפו
״הרגשתי סכנה ממשית לחיים של כולנו, אם לא הייתי חותר למגע ויורה בו ומנטרל אותו, הוא היה יורה בי, בשותף שלי ובלוחמות מג"ב״, השוטרים והחיילים שהיו בזירת הפיגוע, משחזרים וטוענים בתוקף כי מדובר בפיגוע