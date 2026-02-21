כיכר השבת
היום השישי הראשון של הרמאדן | תיעוד מההערכות של כוחות הביטחון

לקראת יום השישי הראשון של חודש רמדאן, נערכו כוחות הביטחון במעברים ובמרחב ירושלים, על מנת לאפשר את הגעת המתפללים להר הבית | תיעוד וסקירה מהנעשה (חדשות ביטחון)

ההערכות צה"ל לרמאדן
ההערכות צה"ל לרמאדן| צילום: צילום: דו"צ
ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)

ב מפרסמים הערב (מוצ"ש), כי לקראת יום השישי הראשון של חודש רמדאן, נערכו כוחות הביטחון במעברים ובמרחב ירושלים על מנת לאפשר את הגעת המתפללים להר הבית, תוך שמירה על היציבות והביטחון במרחב.

סיור גזרה במעברים ובמרחב ירושלים התקיים ביום שישי האחרון בראשות סגן הרמטכ״ל, אלוף תמיר ידעי.

כמו כן השתתפו בסיור מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישאם אבראהים, מפקדי חטיבות בנימין ועציון ומפקדים נוספים בגופי הביטחון.

"כוחות הביטחון פרוסים, ערוכים וממשיכים לפעול לשמירה על הביטחון, לצד מאמץ לאפשר ככל הניתן את קיום התפילות ושגרת החיים במהלך חודש רמדאן", נמסר מדובר צה"ל.

ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)
ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)
ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)
ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)
ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)
ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)
ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)
ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)
ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)
ההערכות צה"ל לרמאדן (צילום: דו"צ)

