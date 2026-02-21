"ערוכים לשמירה" היום השישי הראשון של הרמאדן | תיעוד מההערכות של כוחות הביטחון לקראת יום השישי הראשון של חודש רמדאן, נערכו כוחות הביטחון במעברים ובמרחב ירושלים, על מנת לאפשר את הגעת המתפללים להר הבית | תיעוד וסקירה מהנעשה (חדשות ביטחון)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 18:57