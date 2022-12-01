בית משפט השלום בבית שמש פסק פיצויים בסך 80 אלף ש"ח לשתי תלמידות לשעבר שהפיצו פרסומים כוזבים ופוגעניים נגד חברתן לספסל הלימודים. השופט דחה את הניסיון להציג את המעשה כ"קונדס" והדגיש: "מדובר בלשון הרע שגרמה נזק בלתי הפיך" (משפט)
במסגרת המאבקים על השליטה בקבר שמעון הצדיק בירושלים, הופצו הערב פשקווילים משמיצים כנגד הרב שמנהל את הציון, הרב נורי חנניה, בטענות כי הוא מקלקל בחורי ישיבות. "נערים המגיעים לקבר שמעון הצדיק נמשכים שם לעברי פי-פחת" רב המקום מוגדר במודעה "עובד נקיון" (חדשות, חרדים)
מספר בני משפחה שפרסמו סטטוסים משמיצים נגד קרוב משפחתם, בהם הוא כונה 'זבל' ו'היטלר'. יחוייבו לפצות אותו ב-40 אלף ש"ח. כך פסק בית המשפט לעניני משפחה בת"א. לדברי השופט: "מדובר בדברי בלע חמורים אשר בכל קנה מידה אובייקטיבי של האדם הסביר הם מהווים לשון הרע"
הגולש נאור שי שם טוב יודע למה כלי התקשורת עוסקים בהשמצת חרדים ללא הרף, ויש לו פתרון: להגיש תביעה נגד כל עיתונאי משמיץ: ""ילד-כאפות". כך מביטים עלינו העיתונאים. ובתור שכאלה, ניתן לכתוב ולומר עלינו כל מה שעולה על הדעת, ללא בקרה וללא הגהה. כי הרי מה כבר נעשֶה, אולי נבכה מעט"