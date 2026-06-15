80 אלף ש"ח לתלמידה שנפגעה מהפצת שקרים חמורים ברשת

בית המשפט המחוזי. אילוסטרציה ( צילום: David Cohen/Flash90 )

פרשה מכוערת שהסעירה את ספסלי הלימוד במוסד חינוכי בבית שמש הגיעה השבוע לסיומה בבית המשפט, עם פסיקה מהדהדת המציבה גבול ברור לשימוש לרעה ברשתות החברתיות. שופט בית משפט השלום בבית שמש קבע כי שתי תלמידות יפצו חברה לספסל הלימודים בסכום כולל של 80 אלף שקלים, לאחר שהפיצו אודותיה עלילות שווא חמורות במיוחד שפגעו בשמה הטוב ובצניעותה.

הפרשה החלה בדצמבר 2023, כאשר תלמידות וצוות ההוראה במוסד החינוכי נדהמו לגלות ברחבי בית הספר מודעות מסתוריות עם קוד QR. הסריקה הובילה את התלמידות לעמוד אינסטגרם אנונימי, שם פורסמו דברים קשים וכוזבים אודות התובעת, שכללו הכפשות בנושאים רגישים ופרטיים, לצד תמונתה ופרטים מזהים. הפרסומים, שכללו טענות שקריות על מעשים חמורים והתנהגות שאינה הולמת, עוררו סערה בקרב התלמידות והמורות והובילו לשיבושים חמורים בלימודים. התובעת, שחשה מבוכה וצער רב, הגישה תלונה במשטרה. בחקירה התברר כי מאחורי העמוד האנונימי עמדו שתי תלמידות שלמדו באותה כיתה, אשר אף הושעו מלימודיהן בעקבות המעשה. במסגרת ההליך המשפטי, ניסו הנתבעות לטעון כי מדובר היה ב"מעשה קונדס" שאינו מעיד על כוונת זדון. אולם השופט דחה את הטענה מכל וכל. בפסיקתו הבהיר כי מדובר בלשון הרע מובהקת שפגעה באופן אנוש בשמה הטוב של התובעת וגרמה לה לנזק חברתי ואישי כבד.

השופט מבהיר: "חופש הטיעון אינו חסינות להכפשות" ( צילום: המחשה: נוצר באמצעות AI )

בית המשפט חייב את אחת הנתבעות בתשלום של 50 אלף שקלים, ואת השנייה ב-30 אלף שקלים. הפיצוי משקף את חומרת הדברים ואת האחריות הכבדה המוטלת על בני נוער בעת שימוש בכלים דיגיטליים, שעלולים להרוס את חייה של נערה צעירה ברגע אחד של חוסר אחריות.

הפסיקה מצטרפת לשורה של מקרים בהם בתי המשפט מטילים סנקציות כבדות על הפצת לשון הרע ברשתות החברתיות. כידוע, בית המשפט המחוזי בבאר שבע הטיל לאחרונה קנס אישי על עורך דין שהכפיש לוחמי שירות בתי הסוהר ללא תשתית ראייתית, במסר מרתיע דומה.

המקרה מדגיש את החשיבות של חינוך לשימוש נכון ואחראי ברשתות החברתיות, במיוחד בקרב בני נוער. כפי שארגונים רפואיים בעולם מזהירים, רשתות חברתיות עלולות להוות סכנה משמעותית לילדים ובני נוער, ופסיקות כאלו מבהירות כי גם בעולם הדיגיטלי קיימת אחריות משפטית מלאה על כל מילה שנכתבת.