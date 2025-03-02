שיחת היום בעיר ביתר עילית, האברך שנענה לקריאת רבני העיר בכינוס ההיסטורי ועמד על המשמר בשערי העיר – ראה ישועה מעל לדרך הטבע | למרות ההצקות והוויכוחים עם מאחרי השבת, הוא לא נטש את משמרתו | השבוע, בראש השנה לאילנות, נסגר המעגל המרגש | הסיפור המלא (חרדים)
האירוע התקיים בביתו של הנגיד ר' מוטי זוננפלד פטרון פרויקט 'לב דניאלי' המופעל ע"י בוני עולם בכל בתי החולים והמעבדות • את נר החנוכה הדליק פרופ' דניאל זיידמן שבנו הק' יונתן זיידמן הי"ד נרצח בטבח הנורא בשמחת תורה והאירוע הוקדש לזכרו (חרדים).
שלוחת מחוז צפון של מכון פוע"ה שנפתחה השנה ביקנעם, נותנת מענה למאות אלפי תושבי הצפון שהתקשו עד היום להגיע לירושלים ולמרכז הארץ. זוג מהצפון: "יש לנו עכשיו מדריך שמאיר לנו את הדרך ומחזיק לנו את היד. אנחנו בטוחים שיהיו לנו ילדים בע"ה"
סיפור מפעים על כוחו של מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל גם לאחר פטירתו • אברך חשוך ידים, שהגיע לביתו שלוש שבועות לפני פטירתו, פגש בחדר ארגון שובנה מקוואות - שייעצו לו לתרום מקווה טהרה כסגולה להיפקד • מה ענה הגר"ח? והדרמה לאחר פטירתו... (מגזין, חרדים)
פותחים את הלב, פועלים ניסים ומכניסים את האור לבתי אלפי הזוגות באמצעות 'בוני עולם' • היעד הוא לסייע לזוגות להגשים חלום ולברוא עולמות • יו"ר ומייסד ארגון בוני עולם הרב שלמה בוכנר: "החזון שלנו הוא לאפשר לכל זוג וזוג לקבל את מה שאצל אחרים מתקבל בצורה מובנת מאליה, והיא המשך הדורות. כל זוג הוא עולם שלם של מאמץ המורכב מאינספור אכזבות בדרך, אבל בס"ד אנו זוכים לראות את פירות ההצלחה" (חרדים)