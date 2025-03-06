מהידוק שיתופי פעולה ביטחוניים באתיופיה ואריתריאה, דרך ייצוא נשק ותמיכה טכנולוגית – ועד התמודדות עם השפעות פוליטיות באוסטרליה | כך ישראל מפעילה כלים דיפלומטיים וכלכליים כדי לבסס את מעמדה בזירה הבינלאומית ולחזק את הביטחון הלאומי שלה (מגזין כיכר)
בתשובה
להצעה לסדר של ח"כ סמיון מושאשוילי על "שדרוג הברית האסטרטגית בין ישראל
לאזרבייג'ן", אמרה השרה סטרוק, כי הממשלה מודעת לחשיבות הברית האסטרטגית עם
אזרבייג'ן וכי תמשיך לחזק את שיתוף הפעולה איתה ועם וארה״ב | כל הפרטים (חדשות, עולם)
ד"ר דורי גולד, ששירת במשך שנים
בעמדות מפתח בזירה המדינית, הלך היום לעולמו | בין תפקידיו הבולטים: מנכ"ל
משרד החוץ, שגריר ישראל באו"ם ויועצו המדיני של ראש הממשלה נתניהו | היה בעל
תפקיד מרכזי בקידום הקשרים עם מדינות ערב והנחת היסודות להסכמי אברהם (חדשות, בארץ)
הבהרת הנשיא באה כתגובה לביקורת שהשמיע מוקדם יותר היום, בה האשים ביידן את נתניהו במשבר החוקתי בישראל. סגנית הנשיא, קמלה האריס הבהירה אף היא את מחוייבותה של ארה"ב לידידות עם ישראל: "יש לנו הרבה היסטוריה משותפת" (פוליטי מדיני)
ראש-ממשלת רוסיה, ולדימיר פוטין, מקבל חיזוק מכיוון בלתי-צפוי: שר החוץ האיטלקי לשעבר, פרנקו פראטיני, אמר היום בוועידה הבינלאומית של התאחדות העיתונאים דוברי הרוסית בישראל, כי הוא שמח על כך שנשיא רוסיה הבא יהיה פוטין. "בימים של זעזועים כלכליים ופוליטיים, העולם זקוק להמשכיות וליציבות בדמותו של פוטין". ומה אמר סגן שר החוץ הישראלי?
כ"ק האדמו"ר מבעלזא התייסח אתמול, באורח נדיר, ליחסי החוץ של ישראל. "המצב של ´שלום קר´ הקיים בין ישראל למדינות במזרח התיכון הינו המצב האידיאלי", אמר לאברכים במהלך התוועדות יום ההצלה. למה? "יחסים חמים עם ארה"ב מביאים לנישואי תערובת והתבוללות" (חסידים, ארץ)