הפצ"רית מאושפזת בשעות אלו בבית החולים איכילוב ובינתיים, המדינה ממשיכה לסעור סביב הפרשה שהיא עומדת במרכזה, ולפני זמן קצר טען ניצב בכיר לשעבר, כי המשטרה עקבה אחרי הנייד של הפצ"רית ואף האזינה לה | במקביל, בג"ץ נתן ליועצת המשפטית לממשלה עוד ארכה וחסם באופן זמני את השופט קולה (בארץ)
פיגוע דקירה בנווה יעקב, מסקנות דרמטיות מאסון מירון, סיקור מוניציפלי נרחב לקראת הסיבוב השני בבחירות בבית שמש ובחיפה, הבשורה המשמחת לחסידי תולדות אהרון, סיום הש"ס בישיבת חמד לע"נ רה"י והממשיך בסיגעט (מעייריב)
משה ליאון, מרים פיירברג, רז קינסטליך ורון חולדאי ניצחו בסיבוב הראשון | בחיפה - דוד עציוני שנתמך ע"י ש"ס ואגודת ישראל - מפגר באחוז בודד אחרי יעקב בורובסקי | בראשון לציון - הישג חסר תקדים לראש העיר המכהן | ראש העיר בית שמש לא מצליחה לנצח בסיבוב הראשון; מסתמן: סיבוב שני בין בלוך לאבוטבול | אלעד: ניצחון דחוק ליהודה בוטבול | אשדוד: לסרי מנצח בסיבוב ראשון • כל הפרטים (פוליטי)
המפגש המפתיע של המשגיח הליטאי עם המועמד הספרדי, המכתב הדרמטי לתלמידי הישיבות לקראת הבחירות, מעמד פדיון הבן של האדמו"ר המקובל, סיקור מוניציפלי נרחב על כלל הערים החרדיות מעמד פטר חמור נדיר בירחי כלה בירושלים והאדמו"ר שגזז את הבלורית לבחורי הישיבה הליטאיים (מעייריב)
הקרב על ראשות העיר חיפה, הפתרון של הישיבה הנחשבת - 'שערי שמועות', כנס הכשרות שהפך לכנס שבת, העכברים בבני ברק מתחילים ללמוד, ראש הישיבה האשכנזי באמירת סליחות אצל הספרדים, הנפילה של ר' מיילך והתארים שהוענקו "לא במפתיע" לראשי ישיבת סלבודקה - והפוליטיקה מאחורי התארים (מעייריב)