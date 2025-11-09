כוחות חירום והצלה הוזעקו הבוקר (ראשון) לביתה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, ברמת השרון, לאחר שככל-הנראה ניסתה שוב לפגוע בעצמה, תומר ירושלמי מאושפזת כעת באיכילוב.

במקביל, בג"ץ הוציא לפני זמן קצר צו על תנאי שמונע מהשופט בדימוס קולה מלעסוק בחקירת פרשת שדה תימן. והורה ללוין, קולה והיועמ"שית להגיב לעתירות עד היום בשעה 20:00, המשמעות לכך היא שעד הדיון ביום שלישי, לא ימונה באמת חוקר בפרשת הפצ"רית וגם קולה וגם פרקליט המדינה לא יעסקו בתיק, אך במקביל בג"ץ לא הוציא צו נגד המינוי של קולה.

בצל הביקורת הרבה על התנהלות המשטרה, גם על כך שלא עיכבה את הפצ"רית בזמן אמת ולא לקחה לה את הנייד וגם ששוחררה לביתה בלי פיקוח מתאים, למרות החשש מאובדנות, הניצב לשעבר מנסה להגן מעט על עבודת המשטרה.

לגבי הקשר של היועצת המשפטית לממשלה ויפעת תומר ירושלמי, אמר הבוקר ניצב לשעבר יעקב בורובסקי ברדיו גלי ישראל: "הקשר ביניהן ייחקר בוודאות ואני אומר זאת מידיעה מלאה".

לגבי זה שלא לקחו לה את הנייד, אמר בורובסקי: "הפצ"רית יושבת במעצר פעם שלישית, לא משנה אם זה בבית ואני מבין שזה היה אמור להיות מעצר עד תום ההליכים. אני אומר לכם, טלפון שבו יש שמונה מעורבים ואין רחמים כלפי אף אחד, כל מה שהמשטרה צריכה בשביל להגיש כתב אישום - יש לה את זה".

לדבריו: "מי שתכנן את החקירה מסתכל הכי גבוה שאפשר, מהיועצת המשפטית לממשלה - שכנראה תיחקר באזהרה, אני אומר זאת בצורה חד משמעית".

הניצב לשעבר שיש לו ניסיון רב בענייני חקירות הסביר עוד: "אני חושב שמי שנשלח למעצר לעשרה ימים, גם כשזה מעצר בית - זה מסר ברור שלא הולכים לוותר לה. תבינו, על הטלפון הזה של תומר ירושלמי היו האזנות סתר, אתם לא מבינים דבר בחקירה, איך אתם לא מבינים?".

"אני יודע זאת בביטחון", אמר בורובסקי: "אין הדלפות מהטלפון שלה, כי החקירה מתנהלת במקצועיות ולכן התקשורת לא יודע הרבה דברים ואני חושב שההתנהלות פה מצוינת".

כזכור, מבית החולים איכילוב נמסר על מצבה של הפצ"רית אחרי הדרמה הבוקר: "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".

בתחילת השבוע שעבר היא אותרה אחרי שעות של חיפושים בחוף הים בהרצליה, לאחר שעלה חשש כבד שניסתה לפגוע בעצמה.

לאחר מכן היא נעצרה, נבדקה ובמהלך השבוע שהתה במעצר ובחקירות - עד יום שישי האחרון, אז שוחררה בהוראת בית המשפט למעצר בית.

במקביל, ביום שישי האחרון אותר ככל-הנראה האייפון שלה, שנעלם באזור חוף הצוק בתל אביב, על ידי צוללנית, והוא הועבר לבדיקת המשטרה.