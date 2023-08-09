כיכר השבת בהצצה מרתקת לקעמפים ופעילויות הקיץ בעולם ישיבות ברחבי הארץ בצל הגזירות הקשות: מ'בית הלוי' ועד 'שערי תבונה', טיולים, אטרקציות ופעילויות תורניות | היכן נאם בוגר יחידת דובדבן מצה"ל? והיכן עשו הבחורים סנפלינג ואומגה? באיזה קעמפ היו מכונות ברד שעבדו ללא הפסקה, ואיפה קיבלו הבחורים ארטיק קראנץ' וחטיפים? והשיא: איזה ראש ישיבה קיבל מכות לעיני מאות תלמידיו? | סיקור ענק (עולם הישיבות)
אנשי השיטור העירוני בבני ברק, עצרו בחור חרדי בן 25, שריסס כתובות גרפיטי על הקירות בעיר נגד ישיבת "יסודות", בהן נכתב כי "יסודות סגורה על פי פסק מרן הגראי"ל" • ריסוס הכתובות מגיע בצל הפילוג בישיבה בשבוע האחרון בין המנהלה רב אברהם זיאת לראש הישיבה הגאון הרב ברוך צבי לב (חרדים, ארץ)
לאחר מכתב ראשי הישיבות המעידים כי מרן הגראי"ל שטיינמן אישר לגרב"צ לב לפרוש ולהקים ישיבה חדשה, מתפרסם כעת מכתב שלישי ובו חיזוק מיוחד לרב הפורש • "הוא תלמיד חכם מובהק ומרביץ תורה חשוב" • "כל מעשיו ופעילותיו בישיבה היו על פי דעת תורה וכל דברי המלעיזים הם שקר גמור" (חרדים)
לאחר המכתב בחתימת ידם של מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי הקורא לתלמידי ישיבת "יסודות" שלא לעזוב, מתפרסם כעת מכתב של הגרמ"ה הירש, הגר"ב ויסבקר והגר"נ קפלן, המעידים כי לאחר שלא הצליחו לפתור את הבעיות בישיבה, אישר הגראי"ל לגרב"צ לב לפתוח ישיבה חדשה (חרדים)
כיממה לאחר שראש ישיבת "יסודות" הודיע על כוונתו לצאת לדרך חדשה, שלחו גדולי ישראל מכתב מיוחד לתלמידים בו הם מבקשים מהם שלא לעזוב את הישיבה. "צער גדול לשכינה הקדושה" כתבו מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי. בכיר בישיבה ל"כיכר השבת": "אנחנו לא חוששים לעתיד, יש ביקוש אדיר" (חדשות)