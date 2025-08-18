הקעמפ של ישיבת 'שערי תבונה' בעיר מעלות. ( צילום: ש.פ.ה. )

ישיבת 'בית הלוי' יצאו השנה לקעמפ בישוב 'כרמי קטיף' שבחבל לכיש שבדרום.

את היום הראשון פתחו בתפילת ותיקין בישוב חצרין שלאחמ"כ החלו הבחורים במסלול סנפלינג אתגרי בנחל הג'ילבון שברמת הגולן, משם המשיכו לשחיה בכינרת, ומשם למתחם הקעמפ בדרום שם נהנו מארוחת ערב מפנקת ועשירה, ובלילה שמעו הבחורים את הרצאתו המרתקת של המרצה הנודע ר' כפיר שחר אשר הגיע מיחידת 'דובדבן' בצבא - לעולם התורה. ביום השני נערך מעמד רב רושם עם הגעתו של ראש הישיבה הגאון רבי אבנר עפג'ין, למתחם הקעמפ, את פניו קידמו בשירה וזמרה. המעמד נפתח במשאו המרכזי של ראש הישיבה שדיבר על מעלת בני התורה וחשיבות הנכבדות גם בימי בין הזמנים מול גלי ההסתה של שונאי הדת בארה"ק. בסיום משאו קרא רה"י לבחורים ש"לא לפחד כלל מהסנקציות ומאנשי הצבא, הם לא יזיקו לנו" סיים ראש הישיבה. המעמד המשיך עם שירת המונים עד השעות הקטנות של הלילה. בערב שבת: תלמיד ישיבה נוסף מעדות המזרח נעצר - והועבר למשטרה הצבאית ישי כהן | 16.08.25 קעמפ 'קרית מלך': החוויה הרוחנית שכבשה את נתניה חיים רוזנבוים | 10:06 ביום האחרון נהנו הבחורים מספורט ימי בנמל אשדוד, וארוחת צהרים מפנקת בפארק אשדוד-ים.

הקעמפ של ישיבת 'בית הלוי' בישוב כרמי קטיף ( צילום: ש.פ.ה. )

תלמידי ישיבת 'אש התלמוד' יצאו לקעמפ יום לאחר תשעה באב, הקעמפ המסורתי התקיים כמדי שנה בהשתתפות ראשי הישיבה הרב יוסף לסרי והרב אריאל וילנסקי. יחד עם נשיא הישיבה הרב משה צור והמשגיח הרב פנחס איפרגן.

השנה יצאו הבחורים לכפר הנופש 'אלמוג' למרגלות צפון ים המלח, שם התקיימו תכניות לבחורים, ביום הראשון היה תכנית ראש בראש בהנחיית ר' אבא טורצקי, כשבערב יצאו הבחורים לבריכת שחייה.

ביום השני התקיימה תוכנית "קומיקאזה" שמשלבת בידור והווי מחיי הישיבה, ובערב התקיים כנס בוגרים לכלל בוגרי הישיבה, ולאחר מכן הופעת ענק של האמן ביני לנדאו בצלילי רגש ושירי התרוממות וחיזוק לרגל התקופה.

וביום למחרת יצאו בני הישיבה למצוק שילת ואטרקציית סנפלינג בגובה 30 מטר, ואומגה 100 מטר, ולאחר מכן חזרו הבחורים לביתם לאחר שהחליפו כוחות.

מנהלי הקעמפ הבה"ח מיכאל עשור ויצחק חן מסכמים את הקעמפ בסיפוק רב ומציינים שראו את הסייעתא דשמיא בחוש כדי שהקעמפ יצא לפועל בעקבות הגזירות הקשות על עולם התורה וב"ה בני התורה נהנו מקעמפ מוצלח ומושקע.

הקעמפ של ישיבת 'אש התלמוד' בכפר הנופש אלמוג למרגלות צפון ים המלח ( צילום: ש.פ.ה. )

תלמידי ישיבת 'יסודות - מושב' שהו בימי הקעמפ בקמפוס 'בני עקיבא' בעיר נתניה.

הקעמפ של הישיבה התייחדה בהשקעה רבה כאשר בחלקו הראשון של היום הגו כלל הבחורים בסדר א' בליבון סוגיות מעניינות, ולאחמ"כ מתקיים שיעור בנושא, מאת טובי הראשי ישיבות בעולם התורה.

מדי ערב התקיימו לבני הישיבה תוכניות מגוונות ומיוחדות באודיטוריום במתחם. כאשר בלילה הראשון בנו הבחורים הרכבים מוזיקליים מעניינים. כמו"כ התקיים לבחורים תוכנית מיוחדת בה דנו הבחורים בפאנלים מיוחדים על כלל נושאי ההשקפה הבוערים, יחד עם מצגות מושקעות, כשבצוות השופטים היו - נתן משי, יהודה שוקרון, ויעקב גרודקה.

בלילה האחרון התקיים לבני הישיבה קומזיץ מרגש בליווי תזמורת המנגנים יחד עם הזמרים מוטי וייס ושמוליק קליין.

יש לציין שהישיבה משקיעה בכל הנושא הגשמי ברמה הגבוהה ביותר, כשמשתדלים לסבסד את העלויות ככל הניתן, יחד עם זאת ציינו כלל האומנים מבחוץ, שאת ייחודיות הישיבה ניתן לראות בצביון בני הישיבה ובנראות גם ביומא דפגרא.

הקמעפ של ישיבת 'יסודות' בקמפוס 'בני עקיבא' בעיר נתניה ( צילום: ש.פ.ה. )

ביום שלישי בשבוע הראשון של בין הזמנים יצאו בחורי ישיבת 'שערי תבונה' באלעד לקעמפ' יחד עם ראש הישיבה הגאון רבי אהרן חדד יחד עם המשגיחים וצוות הרמים.

הקעמפ' התחיל בשעות הבוקר המוקדמות בעיר עכו, שם נהנו הבחורים בספינות טורנדו, לאחר מכן יצאו הבחורים למתחם האיירסופט בכפר סומיע, ומשם לקמפוס המפואר בעיר מעלות.

לאחר מנוחה והתארגנות התקיים סדר מוסר ותפילת ערבית, לאחר מכן נהנו הבחורים מארוחת ערב כיד המלך, שלאחריה הייתה חוויה יוצאת דופן של שאלות קליקרים על הישיבה מאז פתיחתה, לא לפני מספר מילים של ראש הישיבה הרב חדד שסיפר חוויות על קום הישיבה.

ביום השני יצאו הבחורים לשחייה חופשית בבריכה, ולאחריה סעדו הבחורים בארוחה כיד המלך, שם צפו באומן חושים שריתק את הבחורים. כמובן שלאורך כל היום היו משחקי שולחן הכוללים סנוקר, פינג פונג, הוקי אוויר, וכו', וכן מכונות ברד שעבדו ללא הפסקה לטובת עמלי התורה.

ביום השלישי יצאו בני הישיבה לאבובים בכנרת, ולאחר מכן לפארק המים "אקווה כיף" שעל ים הכנרת, ובסיומה נסעו הבחורים ליער לביא שם סעדו הבחורים ב'על האש' מפנק, ומשם חזרו הבחורים לביתם בכוחות מחודשים.

הקעמפ הוכתר בהצלחה ובס"ד מרובה ללא תקלות כלל, הבחורים חזרו לביתם כשהם מרוצים, והודו למארגני הקעמפ על כל העבודה המרובה שנטלו על עצמם.

הקעמפ של ישיבת 'שערי תבונה' בעיר מעלות. ( צילום: ש.פ.ה. )

גם תלמידי ישיבת 'רכסים - קול אליהו', יצאו לקעמפ מסורתי בצפון, במהלך ימי הקעמפ שכלל שלושה לילות, הבחורים שלמדו מידי יום בשעות הבוקר יצאו לשלל אטרקציות בצהרים והערב.

ביום הראשון יצאו לתפילה בקבר רבי יהודה בר אילעי, לאחר תפילת מנחה במקום הבחורים יצאו הבחורים למסלול ג'יפים ארוך, לאחר מכן נסעו לפארק אקסטרים בעכו שם קרתה תקרית לא נעימה על בזיון התורה, שעובד בכיר במקום נתן מכות לראש הישיבה לעיני מאות בחורי הישיבה, והיה ממש צער גדול בעיני התלמידים על הבזיון הנורא שקרה. לאחר מכן הבחורים חזרו למתחם הקעמפ שם המתינו לראש הישיבה שיחזור מפתיחת התיק במשטרה, מיד כשראש הישיבה הגיע למתחם, הבחורים פתחו בריקודים ובשירה לבורא עולם על הנס שקרה.

ביום השני יצאו בני הישיבה למסלול בנחל ארבל, לאחר מכן הגיעו לתפילת מנחה בקבר התנא רבי מאיר בעל הנס בעיר טבריה שם אמרו את תפילת 'נשמת כל חי' על הניסים שעברו אמש, לאחר מכן נהנו הבחורים במתחם ה'אקווה כיף' על ים הכנרת שבסיומה חזרו הבחורים למתחם הקעמפ שם ערכו סעודה בשרית על האש, ולאחר המנגלים כל בני הישיבה התקבצו לשיחה דרמטית מאת ראש ישיבה הרב יצחק סופר, שחיזק את הבחורים בענייני השעה ולאור המקרים הקשים בענין הגיוס של בני הישיבות בפרט לבחורים הספרדים, ראש הישיבה הדריך את הבחורים מה לעשות, וח"ו לשתף פעולה איתם, "מי לה' אלי, התורה היא שתנצח" סיים ראש הישיבה את דבריו.

ביום השלישי יצאו הבחורים תחילה לתפילה בקבר התנא רבי עקיבא בטבריה, לאחר מכן התקיימו לבחורים אטרקציות בכנרת שכללו בננות ואבובים, וכו', ולאחר ארוחת צהרים קלה בשטח עם פיצות וקולה, נסעו כל בני הישיבה לפארק המים החדש בנוף הגליל, שם קיבל כל בחור ארטיק קראנץ' וחטיפים, יש לציין שהפארק היה סגור רק לבני הישיבה כדי שלא ינזקו רוחנית.

בכל מהלך הקעמפ הישיבה דאגה לשני שפים מיוחדים שהכינו את האוכל המושקע, ושיהא בשפע רב לבחורים, ובמתחם הקעמפ היה לבחורים משחקי שולחן הכוללים סנוקר, הוקי אוויר, ומכונות ברד ופופקורן ללא הגבלה, וכן מכונת אייס קפה בבוקר.

הקעמפ ננעל בטעם מיוחד בארוחה סביב שולחנות צ'ולנט בשרי יחד עם לחמניות, ומגשי פירות, עד השעות הקטנות של הלילה, שם נערך שירי רגש לבורא עולם.

הקעמפ של ישיבת רכסים ( צילום: ש.פ.ה. )