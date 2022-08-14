הצורפים מלווים את הקהילה היהודית בארץ ובעולם כבר למעלה משבעים שנה | גם השנה נשמח ללוות אתכם, בחגים, במועדים עם מגוון פריטים איכותיים ומעוצבים. המותג הבינלאומי זוכה להכרה עולמית עם החותמת הנצחית המוכרת לכלי הכסף HAZORFIM 925 (צרכנות)
השראה, ציור, התכה, עיצוב, פיסול, הלחמה, ליטוש, ציפוי - אלו הם רק חלק מהשלבים בדרך ליצירה המושלמת • לקראת חג החנוכה צילמנו עבורכם סרטון מרתק על הליך יצירת החנוכייה • וגם; החנוכיה היקרה ביותר, הנמכרת ביותר והעתיקה ביותר • אל תפספסו (מעניין)
הכיור נעשה מנחושת שהייתה תרומתן של הנשים. הנשים השתמשו במראות שהיו עשויות נחושת מבריקה, ומסרו אותן בעבור המקדש. בתחילה לא רצה משה לקבלן,"מפני שעשויים ליצר הרע", אולם הקב"ה אמר לו: "קבל, כי אלו חביבין עליי מן הכול" (פרשת שבוע)
הלילה בשעה 3:25, שוב הוזעקו כוחות משטרה לחנות כלי הכסף ברחוב רבי עקיבא 138 בבני-ברק, שם נמסר על פריצה לחנות. השודדים הספיקו לקחת עמם מספר שקים של כלי כסף, ונמלטו מהזירה. למרות הסריקות שנערכו שעות ארוכות, השודדים לא אותרו. החיפושים נמשכים (חדשות, בארץ)