השנה, לקראת חגי תשרי תוכלו למצוא מגוון פריטים יפהפיים ומעוצבים, הכל בהנחה של עד 30% על קולקציית החג. במסגרת המבצע המיוחד ניתן לרכוש דבשיות מעוצבות לשנה מתוקה, קופסאות אתרוג יוקרתיות, סטי קידוש לחגים, פמוטים, מגשי הגשה חגיגיים ועוד מבחר רחב של מתנות לחג.

בין הקולקציות החדשות והיפהפיות שהושקו לרגל השנה החדשה, הבולטת היא: קולקציית אלגנט ייחודית, המוצגת לראשונה.

קולקציה חדשה מכסף טהור 925, הקולקציה מתאפיינת בעיצוב מעודן, קלאסי ויוקרתי

בין הפריטים הבולטים בקולקציה: זוג פמוטים, קנדלברה (פמוט רב קנים), הפריטים מעניקים לשולחן החג זוהר מיוחד של קדושה ויופי.

התרשמו עכשיו מקולקציה יוקרתית וחגיגית לחג >>

בנוסף, השנה, הצורפים מציעה מבחר פריטים חדש בציפוי כסף טהור במחירים נגישים ביותר - מתנות לחג במחירים שמתאימים לכל כיס.

לראשונה בישראל מוצגת שיטת Silver Dipped 999 החדשנית - תהליך ייחודי בו הפריטים טבולים בכסף טהור בעבודת יד מדויקת. הטכנולוגיה המתקדמת מעניקה עמידות יוצאת דופן למשך שנים רבות ומקנה לפריטים את המעמד הנכסף "מדור לדור" במחיר נגיש משמעותית.

החדשנות של הצורפים באה לידי ביטוי גם השנה, בהשקת פריטים מצופי כסף חדשים כדוגמת:

מגש חלות חדש בעיצוב פונקציונלי, משולב ציפוי כסף ועץ "בוצר", עם הכיתוב: "המוציא לחם".

מגש החלה החכם מציע מנגנון חדשני למניעת פיזור הפירורים בשולחן.

צלחת סימנים מצופה כסף לשולחן החג, הצלחת משדרת מודרניות יוקרה ויופי.

המגוון הרחב של פריטי הצורפים מאפשר בחירת מתנות חג מובחרות ומשמעותיות לכל יקיריכם.

מתנות שעוברות מדור לדור

מדובר במתנות איכותיות ומעוצבות הראויות לכל חג ואירוע, מעניקות למקבלי המתנה חוויה של יוקרה ומעמד מיוחד.

וקצת זכויות לקראת יום הדין:

השנה הצורפים משתפים פעולה עם עמותת שלווה הפועלת לשילוב אנשים וילדים בעלי מוגבלויות.

לכבוד השותפות עוצבו פמוטים בציפוי כסף , הנקראים "פמוטי השלווה" הפמוטים ימכרו בסניפי הרשת ב-119 ₪ בלבד (מחיר רגיל 277 ש"ח), כשכל הרווח מפמוטים אלו יוקדש לפעילות העמותה.

כשהשולחן נערך לכבוד החגים בפריטי הצורפים המעוצבים, הברכה "לשנה טובה ונוצצת" מקבלת משמעות מיוחדת.

אלו רגעים של רצף היסטורי, מסירה בין הדורות והמשכיות של מסורת.

כמו שנאמר "תקעו בחודש שופר" זמן התחדשות מלווה ביופי, כבוד ומלכות הנשענת על בסיס מסורתי איתן.

את כל פרטי הקולקציות החדשות לחגי תשרי ניתן לראות בכל סניפי הרשת ברחבי הארץ, באתר המקוון עם שירות משלוחים עד הבית.

המבצע בתוקף מל' באב עד כ"ג בתשרי (24.8-15.10.25) או עד גמר המלאי, לחברי מועדון הצורפים ולמצטרפים חדשים. המבצע אינו תקף על פריטי LEGACY ואין כפל מבצעים.

סניפי הצורפים: ירושלים | בני ברק | תל אביב | חיפה | רעננה | נתב"ג | כפר דניאל

