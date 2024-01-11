קנאי לונדון התנגדו לרבם ר' דוד ניטו, ומררו את חייו. שני הצדדים פנו לבית דין בראשות החכם צבי, ולאחר שנתיים ימים בהם ישב החכם צבי על המדוכה, הוא פסק לטובת רבי דוד ניטו וטיהר אותו מכל אשמת כפירה (היסטוריה)
הוא היה בחור ישיבה רגיל ואפילו מעולה, היה לו קשר מצוין עם ההורים ופתאום האבא התחיל להרגיש שקורה איתו משהו, כשהוא ניסה לדבר עם בנו - הוא הרגיש שהוא חסום | המטפל מרדכי רוט ערך עמו שיחה ארוכה, ורק כעבור שעות הוא נפתח (מגזין כיכר)
במהלך טיש שערך לחסידיו, התייחס האדמו"ר מסאטמר בחריפות לנאומו השנוי במחלוקת של בנימין נתיהו וקרא "להכניס צואה רותחת לתוך פיו של הכופר" • "יש לו פה טרף, דבריו מלאים סם המות וארס, צריכים ללכת למקוה לטבול אחר ששומעים דברים כאלו". הרבי הורה: "אל תדברו על הנאום, הוא מלא בכפירה" (חסידים)
קיבוץ 'מזרע', סמל החילוניות הישראלית, מפולג בימים האחרונים בשל קייטנה חרדית האמורה להגיע למקום ולכבודה תתבצע הפרדה בבריכה. "המתנגדים דבילים" אומר חבר בקיבוץ התומך בהגעת החרדים, חבר אחר מביע כעס על "הכפייה הדתית", כלשונו (בארץ, חרדים)