המונים פקדו במהלך השבוע האחרון את ציונו הקדוש של התנא רבי ישמעאל כהן גדול הטמון ביישוב סאג'ור שבגליל לרגל יומא דהילולא קדישא | ארי גרינבלאט מגיש גלריה מרגשת של המוני בית ישראל שעלו להשתטח על הקבר הקדוש • ההמונים העתירו בתפילת רבי ישמעאל כהן גדול המסוגלת להגנה מצרות, לעורר רחמי שמים ולישועות מעל דרך הטבע • צפו בתיעוד מהמקום (חרדים)
בסיכומו של הסיור המרתק בכפר הדרוזי סאג'ור, סיפרה סוהיר איברהים על הניסים בקבר רבי ישמעאל כהן גדול, הסגולות של בני הכפר, הקמיעות המחולקות בחינם | וגם, הרב חיים פוקס עושה סדר בכל ענייני הסגולות | תיעוד (היסטוריה)