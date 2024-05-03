המשגיח, הגאון הצדיק רבי דן סגל, נשא אמש את המשא המרכזי בכינוס במעמד גדולי ישראל, בו דיבר על המצב במדינה והרחיב על כך שיש היום הרבה יותר יהודים מאמינים בהשם ובתורתו | לפתע הוא פרץ בבכי מר וזעק: "אנחנו רואים שריבונו של עולם לא פשט את הרגל, איך אנחנו לא מתפעלים מזה?!" | צפו (עולם הישיבות)
היענות נרחבת גם מצד ציבורים מסורתיים ומתקרבים למען המגבית • מרנן ורבנן גדולי הדור: "התורנים יזכו שבניהם ובנותיהם ילכו בדרך טוב" • צפו בסרט המיוחד שמסכם את הפעילות המיוחדת של 'לב לאחים' לאורך כל השנה (חרדים)
אלפי פעילי לב לאחים משתתפים בימים אלו בסדרת כינוסים לקראת מגבית 'אנכי מבקש' להרחבת מהפכת התשובה ולהוסיף עוד ועוד לימוד תורה • המגבית תגיע לשיאה בימים שלישי ורביעי בשבוע הבא • מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בהבטחה מיוחדת לתורמים: "שילכו בניהם ובנותיהם בדרך טוב תמיד" (חרדים)