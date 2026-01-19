כיכר השבת
"זאגסט גוטע שיעורים"

מדוע זקן ראש הישיבות בירך פעמיים את ראש הישיבה מחו"ל באותה ברכה | צפו

ראש ישיבת פילדלפיה, השוהה בימים אלו בארץ, נכנס למעונו של זקן ראשי הישיבות הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שם ראש הישיבה התעקש לברך אותו פעמיים באותה ברכה | צפו (חדשות חרדים)

ראשי הישיבות נועדו (צילום: שמוליק קורלנסקי)

הגאון רבי שלום קמינצקי ראש ישיבת פילדפיה, בנו הגדול של הגאון רבי שמואל קמינצקי לרפו"ש, נשיא מועצת גדולי התורה בארה"ב, נכנס במהלך ביקורו בישראל למעונו של זקן חברי המועצת ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי.

הרב קמינצקי, נכנס לראש הישיבה, להתייעץ ולהתברך, במהלך השיחה הארוכה בין השניים הועלו נושאים שונים, כאשר לסיום ביקש הגר"ש את ברכתו של ראש הישיבה ונענה בברכה המפתיעה 'זאגסט גוטע שיעורים' (בלשון הקודש: תגיד שיעורים טובים. ח"ב)

לאחר שביקש שוב ברכה גם עבור פעילותו של ארגון לב לאחים שגם בעבורו הגיע לארץ נענה ראש הישיבה ואמר שוב "העיקר שיהיה גוטע שיעורים.....".

צפו בוידיאו המלא עם ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי (צילום: שמוליק קורלנסקי)

התמלול המלא מהוידיאו

ר"ש קמינצקי: הקב"ה יעזור ויתן כוחות עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, הקב"ה יתן כוחות, תודה! אני מבקש ברכה של הראש ישיבה.

רה"י: שתצליח ימלא ה' משאלות לבך לטובה שטייגען וזאגסט גוטע שיעורים (ותגידו שיעורים טובים. ח"ב).

ר"ש קמינצקי: אמן או אה זה העיקר. באנו לכאן בשביל לב לאחים, אני באתי לכאן לשמחה, והקמת מצבה של אחי, אבל אם אני כבר כאן לקחו אותי גם בשביל לב לאחים, צריך לתפוס אחרת זה בל תשחית, לקחו אותי אריין גיכאפט ליום של לב לאחים, זה לא יאומן מה שהם עושים, היום אחרי המלחמה של השביעי לאוקטובר זה התפוצץ לגמרי, כולם באים רצים בלי כיפות עם ציציות, כזה מין תערובת זה ממש ניט שייך מה שכאן נהיה, מי יודע, המהפיכה היא ממש ניט שייך, וגם בשביל לב לאחים אנחנו צריכים ברכה.

רה"י: שתצליח

ר"ש קמינצקי: אמן

רה"י: אבל העיקר הוא להגיד שיעורים טובים גוטע שיעורים

ר"ש קמינצקי: צריך ללמוד

רה"י: דבש וחלב תחת לשונך זהו תפקידו של ראש ישיבה.

ר"ש קמינצקי: זו האמת.

כיכר השבת
