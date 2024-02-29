חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מאולמי המוזיאון בחולון ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "תהיה מנהיג אמיתי" • צפו בשיעור בשידור חי (חרדים)
"אני אעשה הכול למען השלום ואני לא מחפש תפקיד". עם פרס נובל לשלום, אהדה בכל מגדר ומגזר, אישיות מהפנטת, מנהיג אמיתי, פחות פוליטי ויותר מנהיג בלהיות אדם טוב * נפרדים משמעון פרס, שבחר להיות האדם הנכון, ולהשקיע את חייו למען השלום
מנהיג לא מודדים אם הוא חנה את רכבו באדום לבן או האם הוא סגר מרפסת ללא רישיון, מנהיג מודדים ע"פ קריטריונים אחרים לחלוטין. אין ספק שאם המהלך להדחתו של גלנט יצלח יהיה זה אחד מהניצחונות-פירוס הכי מפוארים בתולדות מדינתנו. הגולש י´ עוז תוקף את העליהום נגד יואב גלנט, הרמטכ"ל המיועד