כיצד קמים מטרגדיה שגבתה את חייהם של שבעה בני משפחה ברגע אחד? | מה קורה כששם האישה המנוחה נפלט בטעות מול הרעיה הנוכחית? | מדוע הוא לא כועס על הנהג? | ואיזה נס שמימי התרחש באולפן בדיוק ביום ההקלטה? • דוצי גוטשטיין, הניצול היחיד, חוזר בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, לרגעי האימה מאסון הרכבת שזעזע את מדינת ישראל לפני 16 שנים, חושף את מסע ההתמודדות המטלטל ומציג סיפור חיים פנומנלי שכולו השראה ואמונה יוקדת • צפו בריאיון (כיכר FM)
שום עורך אתר חדשות מקוון לא היה מסתכן בפרסום תגובות שתהיינה לזרא למרכז הכובד העיקרי של דעת הקהל. פרסומן של תגובות רֶשַׁע כה רבות, במינון חריג בהיקפו ובביטויו השִׂנְאָתִי, מלמד שהישראלי הנאבק בציפורני נפשו השסועה בעד השארתו בארץ של עולל שלמזלו נולד למהגר אפריקני שאינו אלא פושע פוטנציאלי של לילה דרום תל אביבי - מוכן לזרוק לים את העוללים החרדים באשר הם, עם הוריהם, ואפילו לא להסתובב אחורה ולעקוב אחרי הבועות והקצף
יעקב-ישראל ישורון, נהג המיניבוס, העניק ראיון ראשון ובלעדי לעיתונאי אריה ארליך מ"משפחה". כך הוא מתאר את רגעי האימה: "לא היו צעקות 'שמע ישראל', אך כל בני משפחת ברנשטיין היו ערים, מודעים לרכבת הדוהרת לכיווננו, חצי דקה שלמעלה מהטבע, בין העולם הזה לעולם הבא". בפנים: הראיון המלא (חרדים)
תחת אבטחה משטרתית כבדה וכשהוא אזוק בידיו, ישר ישורון, נהג המיניבוס שהיה מעורב בתאונת הרכבת הקטלנית בה נהרגו שבעת בני משפחת ברנשטיין - חוזר לזירת הדמים לביצוע השיחזור. למרות הפצרות כלי-התקשורת, סירב ישורון להתייחס לאותו ערב קשה. "מוכן לקבל כל עונש", אמר למקורביו (חרדים)