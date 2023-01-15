התחממות גלובלית: אמיתי או עוד המצאה פרוגרסיבית? | מי אמר שלגור בעיר מעורבת מחזק את הדת? | למה לא קיימת תופעת אנוסים במגזר הדתילוני? | מה עושים בחופש? | סרטון מרהיב על הפזיולוגיה שתעזור לכם לרדת במשקל | וגם משהו לנשמה (דבר השבוע)
לצערי אני מקבל מידי שבוע עשרות פניות מהורים וממחנכים כאובים, שרואים את הנער היקר מתמודד עם ניסיונות לא קלים. וכאן נשאלת השאלה: מדוע בני נוער יקרים מוצאים את עצמם נפלטים מהמערכת, מהקהילה, מהחממה? | הרב דן טיומקין על טיפול בנוער נושר (חנוך לנוער)
אין זה סוד כי מאז ימי הקורונה, חלה עלייה תלולה במספר בחורי הישיבות ש"נושרים" מהישיבות | על פי הנתונים שהגיעו לידי 'כיכר השבת', אחוז הנשירה קפץ בפי 4 | כך מתמודדים עם הבעיה ב'ועד הישיבות' | גורם חינוכי: "מישהו חייב להתעורר, משפחות מתפרקות" (עולם הישיבות)
בצל זמן אלול, המגיד מארצות הברית, הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון, בפנייה אישית אל המשגיחים וראשי הישיבות • "תיגש אל כל אחד מהתלמידים ותן לו חיבוק, תגיד לו משהו מחזק, תביט לו בעיניים ותגיד לו עד כמה אתה שמח שהוא נמצא בישיבה שלך" (טור)