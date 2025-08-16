תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע בפאנל חברתי מקיף בו משתתפים כתב הכנסת של כיכר השב ארי כהן כתב כנסת ומשפט של 'מעריב' אברהם בלוך עיתונאי לכתחילה אבי טופרוביץ ומנכ"ל G-פייד אלי גוטהלף עלו נושאים חשובים ורגישים.

החופש בעיצומו. ועם ישראל חופש. וכאן מגיעות הטענות והסיפורים הקבועים על ליכלוך וחוסר מודעות לסביבה של המגזר החרדי. בפרסומים של לחתכילה בעבר הם הביאו בשם עיתון הפלס שכביכול אסור ללמד על איכות הסביבה בגלל שזה פוגע בסולם העדיפויות ועלול להביא לחילול שבת האומנם?

- אנחנו אחרי שבוע חם בצורה בלתי רגילה. יש כאלו שיצעקו התחממות גלובלית, איכות הסביבה. ויש כאלו שיגידו שזה ערכים של השמאל, פרוגרסיבי, זו גם טענה שעולה בהקשר לצבא כביכול מקדשים שם כל מיני ערכים שהם לא שלנו. האומנם?

- מה עושים בחופש? האם ילדים חרדים נפגעים יותר? למה החרדים טובעים יותר? ומה צריך לעשות בנידון.

- טיוטה של משרד השיכון, שנוסחה בזמן השר יצחק גולדקנופף, מציגה הקמה של יישוב חדש מבלי להזכיר למי הוא מיועד. מדובר בעיר חרדית. והשאלה שעולה: חרדים בערים מעורבות בעד או נגד?

- גם נושא גיוס חרדים עלה ובו הטונים עלו והוויכוח התלהט: האם אפשרי להישאר חרדי? כמה הקלקול במגזר הדתי לאומי? והאם תופעת האנוסים יכולה להצביע על משהו. זאת ועוד בפאנל.

במסגרת רץ ברשת סרטון קצר מתוך האינסטגרם של ערן בן שושן סטודנט לפיותרפיה ומאמן כושר. בו הוא מסביר הפזיולוגיה של תהליך הירידה במשקל ואיך לעשות זאת נכון.

ואם כבר כושר אז סרטון הדרכה של משרד ההגנה האמריקאי שמפרסם מה ניתן לעשות בבית וסרטון שהוא מפרסם על תחרות בין חיילי המארינס. כמו כן הדרכה קצרה לתרגיל שאתם חייבים לעשות בבית. שכיבות סמיכה שעובד על שרירי החזה הדלתאיד והתלת ראשי.

ולסיום בשביל הנשמה: פנינת הדף היומי מהרב אסף רצון ומשהו על הפרשה מהרב בנימין ווסרמן. צפו ותהנו.