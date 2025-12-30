את התוכנית פתח גוטהלף בשיחה עם יוני, קבלן חרדי, שניסה להסביר מדוע בענף הבנייה ממשיכים להעסיק פועלים פלסטינים, גם אחרי אירועי טרור קשים.

לדבריו, יש הבדל בין שוהה בלתי חוקי שמעולם לא עבר בדיקה ביטחונית, לבין פועל בעל אישור עבודה שעבר סינון שב״כ אך מועסק בניגוד לאזור ההיתר. אלא שהשיחה הלכה והחריפה, כאשר גוטהלף הציב את השאלה הפשוטה והכואבת: האם יש הצדקה כלכלית אחת שמאפשרת לקחת סיכון על חיי אדם.

״אם יש אפילו אחוז אחד שמישהו ייפגע – אין על מה לדבר״, קבע גוטהלף, והבהיר כי כל שיקול אחר קורס מול סכנת נפשות.

״הזהרתי מפני פיגוע – ואף אחד לא הקשיב״

בהמשך עלה לשידור העיתונאי ידידיה אפשטיין, בשיחה טעונה במיוחד. אפשטיין סיפר כיצד קיבל מידע ישיר משוהה בלתי חוקי על שני מחבלים שמתכננים פיגוע באזור עפולה.

לדבריו, הוא העביר למשטרה בזמן אמת פרטים מדויקים, כולל מיקום, אך התגובה הייתה רשלנית: הגעה גלויה, בריחה של החשודים, ולמחרת – פיגוע קטלני.

״איך אפשר לומר שזה לא אותם מחבלים, אם אף אחד לא נתפס״, תהה אפשטיין, והבהיר כי מדובר בתחושת החמצה קשה, כזו שמלווה אזרחים שמנסים להתריע – ונשארים לבד.

כסף קל, צעירים חרדים ומלכודת מסוכנת

החלק השלישי בתוכנית עסק בתופעה מדאיגה נוספת: הברחות גת וסמים לחו״ל, באמצעות צעירים חרדים, לעיתים נערים ונערות חסרי ניסיון, שנוצלו בידי עבריינים.

עו״ד מרדכי ציבין, שמייצג חלק מהעצורים בהתנדבות, תיאר מנגנון קבוע: הבטחות לכסף מהיר, סיפורים ש״זה חוקי בישראל״, והבטחה שאם תהיה בעיה – ״בית חב״ד יסדר הכול״.

בפועל, סיפר ציבין, מדובר במעצרים ממושכים, כליאה קשה והרחקה מאירופה לשנים. חמור לא פחות, לדבריו, הוא ההיבט הביטחוני: פרצות בשדות תעופה, שיטות שעוקפות בידוק, ואוזלת יד של הרשויות גם כאשר מתקבל מידע מוקדם ומדויק.

התוכנית המלאה של כיכר FM מציבה מראה לא נוחה, אך חיונית, למציאות שבה ביטחון, פרנסה ומוסר מתנגשים – ומזכירה שהמחיר של התעלמות תמיד גבוה יותר.

