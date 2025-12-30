כיכר השבת
כיכר FM | האזינו

עו"ד הנערה החרדית מאשים: "המשטרה ניתקה איתי קשר"| ומדוע הקבלנים החרדים מעסיקים שבח"ים

בתוכנית ״כיכר FM״ מארח אלי גוטהלף שורה של מרואיינים לשיחה חדה ומטלטלת על סכנת העסקת שב״חים, התרעה מוקדמת לפיגוע שלא טופלה, ותעשיית ההברחות שמנצלת צעירים חרדים | קבלן חרדי מסביר את המצוקה בענף הבנייה | העיתונאי ידידיה אפשטיין חושף כיצד הזהיר מפני מחבלים רגע לפני פיגוע | ועו״ד מרדכי ציבין מתאר רשת עבריינית שפועלת מתחת לרדאר • האזינו (כיכר FM)

(צילום: דוברות המשטרה)

שב״חים, קבלנים והדילמה שאי אפשר לטאטא

את התוכנית פתח גוטהלף בשיחה עם יוני, קבלן חרדי, שניסה להסביר מדוע בענף הבנייה ממשיכים להעסיק פועלים פלסטינים, גם אחרי אירועי קשים.

לדבריו, יש הבדל בין שוהה בלתי חוקי שמעולם לא עבר בדיקה ביטחונית, לבין פועל בעל אישור עבודה שעבר סינון שב״כ אך מועסק בניגוד לאזור ההיתר. אלא שהשיחה הלכה והחריפה, כאשר גוטהלף הציב את השאלה הפשוטה והכואבת: האם יש הצדקה כלכלית אחת שמאפשרת לקחת סיכון על חיי אדם.

״אם יש אפילו אחוז אחד שמישהו ייפגע – אין על מה לדבר״, קבע גוטהלף, והבהיר כי כל שיקול אחר קורס מול סכנת נפשות.

״הזהרתי מפני – ואף אחד לא הקשיב״

בהמשך עלה לשידור העיתונאי ידידיה אפשטיין, בשיחה טעונה במיוחד. אפשטיין סיפר כיצד קיבל מידע ישיר משוהה בלתי חוקי על שני מחבלים שמתכננים פיגוע באזור עפולה.

לדבריו, הוא העביר למשטרה בזמן אמת פרטים מדויקים, כולל מיקום, אך התגובה הייתה רשלנית: הגעה גלויה, בריחה של החשודים, ולמחרת – פיגוע קטלני.

״איך אפשר לומר שזה לא אותם מחבלים, אם אף אחד לא נתפס״, תהה אפשטיין, והבהיר כי מדובר בתחושת החמצה קשה, כזו שמלווה אזרחים שמנסים להתריע – ונשארים לבד.

כסף קל, צעירים ומלכודת מסוכנת

החלק השלישי בתוכנית עסק בתופעה מדאיגה נוספת: הברחות גת וסמים לחו״ל, באמצעות צעירים חרדים, לעיתים נערים ונערות חסרי ניסיון, שנוצלו בידי עבריינים.

עו״ד מרדכי ציבין, שמייצג חלק מהעצורים בהתנדבות, תיאר מנגנון קבוע: הבטחות לכסף מהיר, סיפורים ש״זה חוקי בישראל״, והבטחה שאם תהיה בעיה – ״בית חב״ד יסדר הכול״.

בפועל, סיפר ציבין, מדובר במעצרים ממושכים, כליאה קשה והרחקה מאירופה לשנים. חמור לא פחות, לדבריו, הוא ההיבט הביטחוני: פרצות בשדות תעופה, שיטות שעוקפות בידוק, ואוזלת יד של הרשויות גם כאשר מתקבל מידע מוקדם ומדויק.

התוכנית המלאה של כיכר FM מציבה מראה לא נוחה, אך חיונית, למציאות שבה ביטחון, פרנסה ומוסר מתנגשים – ומזכירה שהמחיר של התעלמות תמיד גבוה יותר.

האזינו לתוכנית המלאה – כיכר FM

הפקה: נריה סעדיה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר FM:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר