שעות לפני חתונתו, עלה העיתונאי ידידיה אפשטיין לשידור בתוכנית כיכר FM בהגשת אלי גוטהלף – ופרש עדות שמעלה שאלות קשות על אופן הטיפול בהתרעות ביטחוניות שמגיעות מאזרחים.

במקביל לרגע האישי המרגש, עם שחרורו המפתיע של אחיו התאום ממעצר בגרמניה, הציב אפשטיין על השולחן סיפור מטריד בהרבה: התרעה ברורה על מחבלים באזור עפולה, שהועברה למשטרה בזמן אמת – אך לא סוכלה.

״זה לא היה דיווח על פועלים – זה היה דיווח על מחבלים״

לדברי אפשטיין, המידע הגיע אליו משוהה בלתי חוקי שמקיים עמו קשר קבוע ומעביר התרעות מהשטח. ״הוא כתב לי במפורש: יש מחבלים בעפולה, לא פועלים״, סיפר.

אפשטיין הדגיש כי הוא רגיל לסנן מידע, וכי פעמים רבות הוא עצמו מבקש מהמקור לא לדווח על שב״חים אלא רק על חשדות לטרור. ״הפעם זה היה חד וברור״, אמר, ״העברתי למשטרה מיקום מדויק וביקשתי שיטפלו בזה ברצינות״.

פעולה גלויה – והיעלמות החשודים

לטענתו, המשטרה אכן הגיעה למקום – אך פעלה באופן שגרם לחשודים להיעלם. ״הכוחות נכנסו באורות גלויים״, סיפר, ״ובטבע הדברים – מי שהיה שם נעלם לפני שהגיעו״.

אף חשוד לא נעצר. אפשטיין ביקש שגורם מודיעיני יחזור אליו, אך לדבריו לא נוצר עמו קשר משמעותי. למחרת, כך תיאר, התרחש הפיגוע הקטלני באזור בית שאן ועפולה.

״איך אפשר לדעת שזה לא אותם מחבלים – אם אף אחד לא נתפס״

משטרת ישראל הודיעה לאחר הפיגוע כי לא מדובר באותם מחבלים שעליהם דווח יום קודם. אך אפשטיין הציב שאלה פשוטה ומטרידה: ״איך אפשר לדעת שזה לא הם – אם אף אחד לא נעצר בכלל״.

לדבריו, גם לאחר הפיגוע המשיך לקבל הודעות ותמונות מהמקור, אך לא ניתן היה לאמת או לסכל דבר בדיעבד.

שיחה שנשארה פתוחה

אפשטיין הוסיף פרט חריג נוסף: לדבריו, במהלך שיחה עם מוקד המשטרה, לאחר שסבר שהשיחה נותקה, שמע את הנאמר בצד השני – דבר שחיזק אצלו את התחושה שהאירוע לא טופל בעומק הראוי.

הדברים נאמרו בזהירות, אך הובילו את המגיש לעצור את השיחה ולהבהיר כי מדובר בטענות חמורות המחייבות בדיקה.

בין שמחה אישית לאזהרה ציבורית

הראיון נפתח דווקא בבשורה משמחת: שחרורו של אחיו התאום של אפשטיין, שנעצר בגרמניה לאחר שנתפס עם כ־50 קילוגרם גת בדרכו מצרפת. בנס משפטי, הוחלט לדון בו כקטין, והוא שוחרר לאחר ארבעה חודשי מעצר – שעות לפני חתונת אחיו.

אך גם הסיפור הזה שימש אזהרה. אפשטיין תיאר כיצד צעירים נופלים שוב ושוב להבטחות של ״כסף קל״, שומעים ש״מקסימום מחזירים אותך לארץ״ – ומגלים מאוחר מדי את המחיר.

״צריך לעצור את זה לפני האסון הבא״

בסיום הראיון קרא אפשטיין להעלאת המודעות, לאכיפה ולחקיקה שתמנע מצעירים להיגרר להרפתקאות מסוכנות – ולמערכת הביטחון להקשיב ברצינות להתרעות שמגיעות מהשטח.

הראיון שודר ב״כיכר FM״ בהגשת אלי גוטהלף. הפקה: נריה סעדיה