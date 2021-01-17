טיסות של ארקיע וסאן דור הישראליות שהיו דרכם למונטנגרו נאלצו לבצע היום נחיתות חירום באלבניה | טייסי שתי החברות ניסו פעמיים לנחות בנמל התעופה של מונטנגרו ולאחר שמזג האוויר לא איפשר זאת נאלצו לנחות בטיראנה שבאלבניה (תעופה)
סאן דור מקבוצת אל על תתגבר את לוח טיסותיה ליעדי החורף הקרוב, זאת במטרה לתת מענה לביקושים הגבוהים בקרב הישראלים לצאת לחופשות חורף ביעדים קרובים באירופה | לראשונה החברה תפעיל טיסות לפאפוס גם במהלך החורף, החל מ-159$ לכרטיס הלוך חזור (תיירות, טיסות)
התאמת תמהיל היעדים והתדירויות נוכח התקופה • מיקוד בשוק הטיסות ליעדים קרובים • אפשרות לצבירת נקודות הנוסע המתמיד ומימושן בטיסות סאן דור • שימוש בפלטפורמות אל על להעצמת חוויית השירות • שפה מיתוגית חדשה ועדכנית (תעופה)
מכירת הכרטיסים החלה, מחיר השקה לכרטיס החל מ-279 דולר • הקו לנאפולי מצטרף ליעדי הנופש שסאן דור מפעילה בקיץ 2023, ביניהם: פורטו, זאגרב, ליובליאנה, טבילסי, לרנקה, סלוניקי ושארם א'- שייח' וליעדים נוספים שיתווספו בהמשך (תיירות)
ב"וועדת הרבנים למען קדושת השבת מגיבים לדיווחים על ההסדר המתגבש ב"אל-על", בעקבות פרשת "סאן דור": "אם אל-על תנסה לפרק את החבילה שבנתה עם הציבור החרדי לאורך תקופה, זו היה בעיה", אמרו היום ל"כיכר השבת" ● "נשב עם ראשי החברה ונשמע אותם. אחר כך נלך אל גדולי ישראל" (ארץ)
רשות התעופה האזרחית החליטה לשלול את רישיון חברת "סאן דור" כחברת תעופה ● ב"אל-על", כצפוי, לא אהבו את החלטת רשות התעופה האזרחית ופתחו מיד במגעים כדי לבטל את רוע הגזירה ● במסגרת המגעים, נראה כי טיסותיה של סאן דור יתבצעו בפועל על ידי אל על, כולל שבתות וחגים (ארץ)