טסים מחר? כל השינויים העדכונים לוח הטיסות של חברות התעופה

עקב סידורי האבטחה הצפויים עם נחיתת הנשיא ובמהלך ביקורו, צפויים עיכובים בטיסות הממריאות והנוחתות וכן חסימות תנועה בכביש 1 ובסביבת שדה התעופה. חברות התעופה הישראליות הודיעו כי בעקבות ביקורו הצפוי מחר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייתכנו שינויים בטיסות.

מחברת ארקיע נמסר: "השינויים צפויים להשפיע על לוח הטיסות ועל הגישה לנמל התעופה. אנו מבקשים מהציבור להיערך מראש לשיבושים בדרכי ההגעה לנתב"ג, ממליצים לנוסעים להקדים את הגעתם ולהתעדכן באתר החברה וברשות שדות התעופה אודות השינויים".

בנוסף, החל מ-8:00 ועד סוף היום טרמינל 1 יהיה סגור לטיסות בינלאומיות, והטיסות הבאות יעברו לפעילות מטרמינל 3: IZ513 – תל אביב-אמסטרדם; IZ281 - תל אביב-פראג; IZ1061 - תל אביב-קוס; IZ387 - תל אביב-בלגרד; IZ1055 - תל אביב-קורפו; IZ1291 - תל אביב-בודפשט; IZ1213 - תל אביב-אתונה.

גם בישראייר הודיעו על שינויים בלוח הטיסות של החברה ושלוש טיסות ישנו את מיקומן וייצאו מטרמינל 3 במקום מטרמינל 1:

טיסת ישראייר 881 תל אביב - באקו טיסת ישראייר 533 תל אביב - קורפו טיסת ישראייר 357 תל אביב - ורונה עם זאת, טיסת ישראייר 335 תל אביב - קטניה (סיציליה) תמריא כסדרה מטרמינל 1.

גם בחברת סאן דור, מקבוצת אל על, פרסמה עדכון לקראת יום שני, 13 באוקטובר, יום הגעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לישראל.

לפי הודעת החברה, שש טיסות מתוכננות אחרי השעה 08:00 יעברו מטרמינל 3 לטרמינל 1, ללא שינוי בשעות ההמראה.

הטיסות המעודכנות הן: בטומי (LY5115), טביליסי (LY5109), פאפוס (LY5137), לרנקה (LY5133), סלוניקי (LY5245) ורודוס (LY5221). נוסעי הטיסות הללו יקבלו הודעות אישיות.