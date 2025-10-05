כיכר השבת
מזג אוויר סוער: שתי טיסות מישראל למונטנגרו נאלצו לבצע נחיתות חירום בדרך

טיסות של ארקיע וסאן דור הישראליות שהיו דרכם למונטנגרו נאלצו לבצע היום נחיתות חירום באלבניה | טייסי שתי החברות ניסו פעמיים לנחות בנמל התעופה של מונטנגרו ולאחר שמזג האוויר לא איפשר זאת נאלצו לנחות בטיראנה שבאלבניה (תעופה)

ארקיע (ארכיון 'כיכר השבת')

טיסה של חברת ארקיע, שהמריאה היום (ראשון) מתל אביב בשעה 15:30 בדרכה למונטנגרו, נאלצה היום לבצע נחיתת חירום בטיראנה שבאלבניה. הטיסה הוסטה מנחיתתה המקורית בעיר טיבט שבמונטנגרו בשל תנאי מזג אוויר קשים.

גם טיסת סאן דור שהייתה מתוכננת לנחות היום במונטנגרו הוסטה לנחיתה בטיראנה שבאלבניה, הנוסעים פונו לבתי מלון בטיראנה וככל הנראה מחר יוטסו למונטנגרו במידה ומזג האוויר יאפשר.

טייסי שתי החברות ניסו פעמיים לנחות בנמל התעופה של מונטנגרו ולאחר שמזג האוויר לא איפשר זאת, נאלצו כאמור שתי החברות לנחות בטיראנה שבאלבניה.

על פי הודעת ארקיע: "טיסת ארקיע 367 לטיוואט (מונטנגרו) נחתה היום בטיראנה שבאלבניה, לאור תנאי מזג אוויר קשים בטיוואט שלא אפשרו נחיתה בטיוואט. ההחלטה להנחית את המטוס ביעד חלופי נעשתה מתוך שיקולי בטיחות בלבד".

בהודעה נכתב כי הנוסעים יועברו באוטובוסים ליעדם בטיוואט (כ-4 שעות נסיעה) והנוסעים שהיו אמורים לחזור היום מטיוואט לישראל יישארו ביעד לילה נוסף, וצפויים לטוס חזרה מחר, בכפוף לשיפור בתנאי מזג האוויר. "ארקיע ערה לאי הנוחות ופועלת לטפל בנושא בהקדם האפשרי תוך דאגה מלאה לבטיחותם של הנוסעים" נמסר.

