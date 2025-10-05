בהלה בשחקים מזג אוויר סוער: שתי טיסות מישראל למונטנגרו נאלצו לבצע נחיתות חירום בדרך טיסות של ארקיע וסאן דור הישראליות שהיו דרכם למונטנגרו נאלצו לבצע היום נחיתות חירום באלבניה | טייסי שתי החברות ניסו פעמיים לנחות בנמל התעופה של מונטנגרו ולאחר שמזג האוויר לא איפשר זאת נאלצו לנחות בטיראנה שבאלבניה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 23:17