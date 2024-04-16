יקי דיין מדבר איתנו על החשש מהשלכות ההסכם האמריקאי. איך קשורה זירת האיגרוף לסטרס בכבישים? מרדף וירי במחסום, האם נפתלי בנט מתחרט על צעדיו? מיוחד. לרגל הילולת יוסף הצדיק כל קורות חייו, העליות והמורדות שבנו אותו (דבר ראשון)
"לעיתים קרובות, בעיות בשלום בית, בעיות בפרנסה, בעיות עם הילדים, עם משפחה או חברים, נובעות ממצוקות רגשיות, מפחדים, חרדות, לחצים, כעסים ואמונות חוסמות" - רבקה אפשטיין, יועצת רגשית ומטפלת יודעת לעזור למטופליה לחשוף את המקור (משפחה, שיווקי)
מי מאיתנו לא מתמודדת עם כמות גדולה של משימות ומטלות במהלך היום? כולנו נאלצות במהלך יום אחד להספיק, להתמודד ולהשקיע במשימות הקשורות בעבודה, בבית, עם המשפחה והילדים. אפילו אם יש לנו "משימות פנאי" גם הן לא פעם נחוות כמוסיפות על המתח והלחץ (בריאות)