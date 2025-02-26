נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מנסה לרבע את המעגל בין אוקראינה לרוסיה, ולמצוא פתרונות שיספקו את הדרישות של שני הצדדים | אחד הנושאים העיקריים שעולים בימים אלו הוא פריסת חיילים לאורך הגבולות באוקראינה - זה מה שידוע בנושא (חדשות, בעולם)
שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב אמר כי הוא מתכוון לבטל את ההגבלה על פריסת הטילים שנהגה רוסיה לטענתה כלפי ארה"ב מסיום המלחמה הקרה | המהלך החדש, אם ייצא לפועל, יביא את המתיחות המסוכנת בין ארה"ב לרוסיה לרמה הגבוהה ביותר מאז המלחמה הקרה (חדשות, בעולם)
שר החוץ של רוסיה, סרגיי לברוב, קרא היום לארצות הברית להפסיק את תוקפנותה נגד תימן, לא פחות | ההודעה המוזרה של רוסיה הגיעה אחרי שארצות הברית תקפה הלילה בפעם הרביעית את כוחות החות'ים בתימן, לאחר שהאחרונים המשיכו בימים האחרונים לתקוף ספינות בים האדום (בעולם)