ניצב בדימוס עמי אשד שיגר מכתב התראה חריף לראשי דוברות המשטרה לאחר ההודעה הרשמית של המשטרה כי ״אשד סיים את תפקידו בנסיבות שמוטב לא להרחיב לגביהן, לרבות תקלות מבצעיות, שאף עלו בחיי אדם״ | אשד תקף: ״הפכתם את הדוברות לכלי ניגוח פוליטי; חזרו בכם מהשקרים תוך 24 שעות או שאתבע אתכם אישית״ (בארץ)
לאחר שבשבוע האחרון, היה נראה שהממשלה הנוכחית מתאוששת מעט מהסקרים הקשים שהיו, שני ערוצי התקשורת מפרסמים הערב סקרים, לפיהם עולה כי לו הבחירות היו נערכות היום, הקואליציה הנוכחית הייתה מקבלת רק 54 מנדטים (חדשות, פוליטי)
שעה קלה לאחר הצהרתו של מפקד מחוז תל אביב המודח, אלפים יצאו להפגין במוקדים רבים ברחבי הארץ | המוקד המרכזי היה בכבישי איילון, אלפים חסמו את הכביש המרכזי, הבעירו צמיגים והתעמתו עם שוטרים | לאחר ארבע שעות המשטרה פינתה את המפגינים בסיוע מכת"זית ופרשים | רק בשעות הלילה המאוחרות, עובדי איילון סיימו לפנות את המכשולים והכביש נפתח (בארץ)
משטרת מחוז תל אביב מסכמת את "מבצע אדמו"ר" - לאבטחת מסע הלוויה ההמוני של מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל | מפקד מחוז תל אביב: "בהלוויה השתתפו כ-200 אלף איש, ואבטחו אותה כ-2,000 שוטרים" (חדשות)
לאחר שהשר איתמר בן גביר הודיע כי ייצג את עצמו והוא לא נזקק לשירותיה של היועצת המשפטית לממשלה, היועצת כתבה לו, כי היא קוראת לו להיפגש בדחיפות והבהירה - "ייצוג נפרד מתאפשר באופן פרטני, ביחס לעתירה קונקרטית בלבד" | כך הגיב בן גביר למכתב (חדשות)
המפכ"ל שבתקופתו נזרקו רימוני הלם בבני ברק - ואז לא בחר להתנצל, נכנע ללחצי התקשורת ומסר הערב "הודעה דרמטית", כלשונו, בה הודיע כי הוא לא מתחרט על הזזת מפקד מחוז תל אביב: "זה יקרה אחרי הרמאדן" | הפוליטיקאים מהצד השמאלי גיבו את המפכ"ל | בן גביר תקף את המפכ"ל: "היועמ"שית מנהלת אותו" (משטרה)