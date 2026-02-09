כיכר השבת
עמי אשד תוקף את המשטרה: "כלי ניגוח פוליטי; חזרו בכם מהשקרים או שאתבע אתכם אישית״

ניצב בדימוס עמי אשד שיגר מכתב התראה חריף לראשי דוברות המשטרה לאחר ההודעה הרשמית של המשטרה כי  ״אשד סיים את תפקידו בנסיבות שמוטב לא להרחיב לגביהן, לרבות תקלות מבצעיות, שאף עלו בחיי אדם״ | אשד תקף: ״הפכתם את הדוברות לכלי ניגוח פוליטי; חזרו בכם מהשקרים תוך 24 שעות או שאתבע אתכם אישית״ (בארץ)

עמי אשד בתפקידו כניצב | ארכיון (צילום: Erik Marmor/Flash90)

מהומה בצמרת המשטרה: ניצב (בדימוס) עמי אשד דורש התנצלות מיידית ופיצויים בגין פרסום שקרי וזדוני בחשבון הרשמי של המשטרה. אשד שגר היום (שני) מכתב התראה דחוף באמצעות עו״ד עמית מור ממשרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר, במסגרת פעילות "חמ״ל דיבה" של חמ״ל בחירות.

האירוע החל לפני כשבועיים, כאשר בתגובה לביקורת שהשמיע ניצב (בדימוס) אשד בכנס של התנועה לאיכות השלטון, פרסם החשבון הרשמי של משטרת ישראל ב-X מתקפה חריפה וחסרת תקדים נגדו. בציוץ נטען כי אשד סיים את תפקידו בנסיבות של "תקלות מבצעיות, שאף עלו בחיי אדם", וכי המשטרה "מתביישת ובזה לו".

במכתב, הממוען אישית לראש חטיבת תקשורת ואוכלוסייה, תנ"צ ליאור אבודרהם, ולראש מחלקת תקשורת ודוברות, נצ"מ אריה דורון, נטען כי השימוש במשאב שלטוני כדי להפיץ דיבה הוא מדרון חלקלק המדיף ״ריח פוליטי מובהק״ ומהווה הפיכה של הדוברות לכלי סיכול נגד יריבים פוליטיים.

