כ-50 בני משפחותיהם של האסירים הביטחוניים היהודים, יחד עם חברים ותומכים, מפגינים בשעה זו מול שערי כלא איילון בקריאה לשחרר גם את בני משפחותיהם. במקביל לשחרורם הצפוי של האסירים הערבים. ברוך מרזל: "לא יתכן שערבי מקבל 6 מאסרי עולם משתחרר לפני יהודי שמקבל עשרים שנה בכלא"
עמי פופר, האסיר החרדי שהורשע בביצוע מעשי טרור כלפי ערבים, הציק תקופה ארוכה למשה קצב, ולכן הועבר מהאגף התורני בכלא מעשיהו. "הוא היה זורק לקצב מילים לא יפות ומתנכל אליו" כך טוענים בשירות בתי הסוהר, עורך דינו מכחיש ואומר: התא מצולם 24 שעות, ניתן לבדוק אם אכן היו הטרדות
ביקור נדיר: מרן כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ הגיע למעשיהו, כדי לנחם את בנו של כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שהלך לעולמו. בצאתו, פגש גם את האסירים משה קצב ועמי פופר. הרבי מויזניץ הביע בפני מקורביו בימים האחרונים את רצונו לנחם את כל הבנים היושבים שבעה וביניהם גם את הרה"ג ריב יעקב יצחק ראטה שליט"א היושב במאסר
האסיר עמי פופר יצטרך להפרד מהאגף החרדי בכלא מעשיהו, שם הוא מרצה את עונשו שנים רבות, וזאת לאחר ששרות בתי הסוהר החליט להוציאו מהאגף התורני לאחר שבחופשה בשבוע שעבר שפופר שוחח פופר עם אחיו של נשיא המדינה משה קצב, עו"ד ליאור קצב, ואף נפגש איתו
המחבל היהודי, שמרצה עונש של מאסר עולם באגף התורני בכלא מעשיהו הוזהר על-ידי השב"ס שלא ליצור קשר עם הנשיא לשעבר. הסיבה: במהלך כהונת קצב, סרב הנשיא לשעבר להעניק לו חנינה. בשב"ס חוששים מחיכוכים בין השניים. ב"אגף התורני" עשרה אסירים שקצב סרב לחון (אקטואליה)
תיעוד בלעדי: בניו של האסיר היהודי, עמי פופר, הגיעו לסוכתו של נשיא מועצת חכמי התורה והתברכו מפיו. הגר"ע: "שהקב"ה ירחם עליו ויזכה להשתחרר". בצאתם מן הקודש, פגשו ילדיו של פופר את שר הפנים ויו"ר ש"ס, אלי ישי שאמר להם: "התקווה היא שאביכם ישתחרר בקרוב". שר השיכון אריאל אטיאס אמר להם: "אנחנו פועלים כל הזמן למען שחרורו"
במהלך ישיבת הממשלה שאישרה את עסקת שחרור גלעד שליט, הציגו שרי ש"ס דרישה לשחרר 18 אסירים יהודים ● דרישת ש"ס: לשחרר את עמי פופר ועמו 17 אסירים נוספים ● "אני לא מבין איך הם מסוגלים לשחרר את הרוצחים המתועבים הללו בזמן שאותי מפקירים", אמר פופר השבוע (אקטואליה)