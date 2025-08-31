דיווח: הנשיא הרצוג שוקל לקצוב את עונשו של עמי פופר

הנשיא יצחק הרצוג

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוקל לקצוב את תקופת מאסרו של עמי פופר, שמרצה 40 שנות מאסר בגין רצח שבעה פועלים פלסטינים - וזאת בכפוף לקיומה של עסקת חטופים, כך חושף הבוקר (ראשון) אמיר אטינגר ב'ידיעות אחרונות'.

לפי הדיווח, בעקבות ההבנה כי פריצת דרך במגעים לעסקה לשחרור חטופים עשויה להוביל לתרעומת בציבור בשל שחרור מחבלים פלסטינים, בבית הנשיא שוקלים את שחרור עופר כחלק מצעדי "פיוס". לנשיא, כידוע, ישנה סמכות בענייני חנינות, וכעת, נשקלת האפשרות להקל את תקופת מאסרו של עמי פופר, שאמור להשתחרר בעוד חמש שנים, זאת, כאמור, רק אם תהיה עסקה לשחרור חטופים שתכלול שחרור מחבלים. לפי הדיווח ב'ידיעות', מחלקות החנינות בבית הנשיא ובמשרד המשפטים, קיימו בחודשים האחרונים עבודת מטה שבחנה בקשות שהגישו אסירים ביטחוניים יהודים - להקלה בעונשם כ"איזון" מול שחרורי מחבלים פלסטינים שנעשו במסגרת עסקאות קודמות, אך בעוד רוב השמות נפסלו, הרצוג עדיין שוקל את קציבת עונשו של פופר, אך שחרור מיידי לא עומד על הפרק.

עמי פופר, בעת נישואיו השניים ( צילום ארכיון: חיים חובלני, חדשות 24 )

בשנת 1990 הורשע פופר ברצח שבעה פועלים פלסטינים בצומת גן הוורדים בראשון לציון. פופר גנב נשק מאחיו החייל וירה בפועלים. תחילה הוא נידון לשבעה מאסרי עולם, אך בשנת 1999 החליט הנשיא דאז עזר ויצמן בהמלצת שר המשפטים דאז צחי הנגבי, לקצוב את עונשו ל-40 שנה.

יצוין כי רק בחודש נובמבר האחרון, ועדת השחרורים דחתה את בקשתו של פופר לשחרור מוקדם. בין המתנגדים לשחרורו היה השב"כ שטען כי שחרור המוקדם עלול לגרום לפעולות חקיינות ולעודד אנשים קיצונים ואלימים.

מבית הנשיא נמסר בתגובה: "בלשכת הנשיא התקבלה בקשה להקלה במאסר המתבססת על התקדים שקבע הנשיא עזר ויצמן בתקופתו בנוגע לשחרור מחבלים בעסקאות חטופים. יובהר כי החלטה בנושא טרם התקבלה והיא תידון כאמור בתנאי שתתממש עסקה להשבת החטופים שהיא ללא ספק מטרה חשובה ונעלה. חשוב לציין כי כל החלטה תיבחן ותתקבל לאחר שיקבל הנשיא את כלל חוות הדעת הנדרשות מהגורמים הרלוונטיים בהתאם לכללים".